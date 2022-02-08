Чен выиграл короткую программу у фигуристов с мировым рекордом

Американец Натан Чен выиграл короткую программу в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине, установив новый мировой рекорд. Лучший из россиян - Евгений Семененко - стал седьмым.

Во вторник борьбу за медали начали фигуристы-одиночники. Они представили свои короткие программы. Уверенную победу одержал представитель США Натан Чен.

Выступление американца стало самым ярким, судьи не поскупились на оценки, и Чен установил новый мировой рекорд. Его результат - 113,97 балла. Он превзошел прежнее высшее достижение японца Юдзуру Ханю - 111,82 балла.

Второй и третий результаты у японских спортсменов. Юма Кагияма набрал 108,12 балла, а Сема Уно - 105,90 балла.

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко. Его результат - 95,76 балла. Неудачно выступили Марк Кондратюк и Андрей Мозалев. Чемпион Пекина в командном турнире набрал 86,11 балла и стал 15-м, а Мозалев завершил короткую программу на 23-й строчке.

Чемпион Игр-2022 определится в четверг, 10 февраля, когда участники турнира представят свои произвольные программы.