Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
9:25
Сноуборд
Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский слалом
11:25
Биатлон
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
13:15
Лыжные гонки
Индивидуальный спринт. Женщины / Мужчины
13:25
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
08.02.2022 08:44

Чен выиграл короткую программу у фигуристов с мировым рекордом

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Американец Натан Чен выиграл короткую программу в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине, установив новый мировой рекорд. Лучший из россиян - Евгений Семененко - стал седьмым.

Во вторник борьбу за медали начали фигуристы-одиночники. Они представили свои короткие программы. Уверенную победу одержал представитель США Натан Чен.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Марк Кондратюк: Золото в командном турнире - не повод расслабляться в личном

Выступление американца стало самым ярким, судьи не поскупились на оценки, и Чен установил новый мировой рекорд. Его результат - 113,97 балла. Он превзошел прежнее высшее достижение японца Юдзуру Ханю - 111,82 балла.

Второй и третий результаты у японских спортсменов. Юма Кагияма набрал 108,12 балла, а Сема Уно - 105,90 балла.

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко. Его результат - 95,76 балла. Неудачно выступили Марк Кондратюк и Андрей Мозалев. Чемпион Пекина в командном турнире набрал 86,11 балла и стал 15-м, а Мозалев завершил короткую программу на 23-й строчке.

Чемпион Игр-2022 определится в четверг, 10 февраля, когда участники турнира представят свои произвольные программы.

В смешанном командном турнире российские прыгуны с трамплина стали вторыми

В смешанном командном турнире российские прыгуны с трамплина стали вторыми

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в смешанных командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены показали отличные результаты, но немаловажную роль сыграли удачно сложившиеся обстоятельства

Сборная России занимает второе место после третьего дня Олимпиады в Пекине

Сборная России занимает второе место после третьего дня Олимпиады в Пекине

Сборная России завершила третий день Игр-2022 на втором месте в медальном зачете. Фигуристы стали олимпийскими чемпионами в командном турнире, а серебряную медаль в копилку сборной принесли прыгуны с трамплина

Российские прыгуны с трамплина взяли первую олимпийскую медаль в истории

Российские прыгуны с трамплина взяли первую олимпийскую медаль в истории

Российские прыгуны с трамплина Евгений Климов, Данил Садреев, Ирма Махиня и Ирина Аввакумова завоевали серебро Олимпийских игр в Пекине. Эта медаль стала первой в новейшей истории нашей страны

Тренер российских хоккеисток: Победителя нужно выяснять по спортивному принципу

Тренер российских хоккеисток: Победителя нужно выяснять по спортивному принципу

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал ситуацию с часовой задержкой матча против Канады на олимпийском турнире в Пекине. "Сложно входить в игру после такой паузы. Сами виноваты, что сразу пропустили два быстрых гола. Конечно, они повлияли на нашу игру", - признался специалист