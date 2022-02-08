Чен выиграл короткую программу у фигуристов с мировым рекордом
Во вторник борьбу за медали начали фигуристы-одиночники. Они представили свои короткие программы. Уверенную победу одержал представитель США Натан Чен.
Выступление американца стало самым ярким, судьи не поскупились на оценки, и Чен установил новый мировой рекорд. Его результат - 113,97 балла. Он превзошел прежнее высшее достижение японца Юдзуру Ханю - 111,82 балла.
Второй и третий результаты у японских спортсменов. Юма Кагияма набрал 108,12 балла, а Сема Уно - 105,90 балла.
Лучшим из россиян стал Евгений Семененко. Его результат - 95,76 балла. Неудачно выступили Марк Кондратюк и Андрей Мозалев. Чемпион Пекина в командном турнире набрал 86,11 балла и стал 15-м, а Мозалев завершил короткую программу на 23-й строчке.
Чемпион Игр-2022 определится в четверг, 10 февраля, когда участники турнира представят свои произвольные программы.
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