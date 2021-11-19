УНИКС обыграл "Альбу" в Евролиге, отыгравшись с "минус 18"

Казанский УНИКС в матче Евролиги сумел обыграть немецкую "Альбу" - 85:71, уступая по ходу встречи с разницей в 18 очков.

В пятницу в очередном матче Евролиги принимал на своей площадке немецкий клуб "Альба". Начало встречи у хозяев откровенно не задалось. Преимущество "Альбы" в первой четверти росло стремительно и к перерыву достигло двукратной отметки - 26:13.

Начало второй четверти также не сулило казанцам ничего хорошего. Отрыв гостей в какой-то момент достиг 18 очков. Но игроки УНИКСа сумели найти свою игру и уже к большому перерыву уступали всего 8 очков.

Приятная тенденция сохранилась и после перерыва. Казанцы продолжили настигать соперника, сократив отставание до минимума перед заключительной 10-минуткой.

А затем соперник уже не смог противостоять на равных. 26:11, с таким счетом УНИКС выиграл заключительный отрезок и добыл победу - 85:71. У победителей 22 очка на счету Марио Хезоньи.