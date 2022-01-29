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29.01.2022 09:45
Рубрика: Спорт

"Даллас" поднял под своды дворца свитер Сергея Зубова

Текст: Максим Домчев
Фото: Jerome Miron Фото: Jerome Miron
Фото: Jerome Miron

Свитер российского защитника Сергея Зубова был поднят под своды "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе накануне матча против "Вашингтона".

Фото: Reuters
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Торжественная церемония состоялась в ночь на субботу. Свитер Зубова был поднят под своды дворца, а его номер 56 изъят из обращения. Сам легендарный игрок "Далласа" присутствовал на церемонии вместе со своей семьей.

"Хоккей - командная игра и без большого количества людей, которые помогали и поддерживали, меня тут не было бы. Также хочу сказать спасибо вратарям команды - они выручали после моих ошибок, которых было достаточно. Я всегда буду считать себя частью "Далласа", - сказал на льду Зубов.

Зубов выступал за "Даллас" с 1996 по 2009 годы, завоевав в 1999 году Кубок Стэнли. Он - рекордсмен клуба среди защитников по матчам, голам, передачам и набранным очкам. На его счету 839 игр, в которых он забросил 111 шайб, отдал 438 передач, набрав 549 очков. Всего в НХЛ он набрал 771 очко.

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