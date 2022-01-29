Овечкин установил антирекорд сезона

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не смог набрать очки в третьем матче подряд.

Минувшей ночью "Вашингтон" на выезде переиграл "Даллас" - 5:0, прервав серию неудач. Однако Овечкин в этой встрече не смог набрать ни одного очка, установив новый антирекорд сезона. Его серия без набранных за результативность баллов длится уже три матча.

Одним из героев встречи стал другой россиянин - Евгений Кузнецов, отметившийся двумя голевыми передачами. Он помог Тому Уилсону открыть счет на второй минуте встречи. Спустя несколько минут защитник Джон Карлсон сделал счет 0:2, и снова в роли ассистента выступил Кузнецов.

Также в первом периоде точным броском отметился Тревор ван Римсдайк. Во втором периоде отличился форвард Коннор Макмайкл, а окончательный результат установил Никлас Бэкстрем, передачу которому отдал российский защитник Дмитрий Орлов.