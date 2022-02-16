Назван состав сборной России по хоккею на матч против Дании

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на игру против Дании.

16 февраля в 9:00 по московскому времени наша команда проведет четвертьфинальный матч на Олимпиаде против Дании. Тренерский штаб команды во главе с Алексеем Жамновым назвал состав на эту встречу.

С первых минут место в воротах займет Иван Федотов, а запасным на игре будет Тимур Билялов.

Сочетание пятерок:

Александр Никишин - Никита Нестеров, Станислав Галиев - Вадим Шипачев - Андрей Чибисов;

Егор Яковлев - Александр Елесин, Никита Гусев - Владимир Ткачев - Арсений Грицюк;

Сергей Телегин - Вячеслав Войнов, Антон Слепышев - Павел Карнаухов - Дмитрий Воронков;

Сергей Плотников - Сергей Андронов - Михаил Григоренко.

Также на матч заявлены защитник Дамир Шарипзянов и нападающий Кирилл Семенов.

В групповом турнире сборная России победила датчан - 2:0.