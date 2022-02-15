Сборная Чехии по хоккею не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады

В борьбе за выход в четвертьфинал Олимпиады встречались команды, на групповом этапе выступавшие вместе со сборной России - Чехия и Швейцария.

В середине первого периода чешские хоккеисты вышли вперед благодаря Лукашу Клоке. Но на исходе 15-й минуте после точного броска Андреса Амбюля швейцарцы сравняли счет. А через 13 секунд и вовсе вышли вперед. Киллиан Мотте свой шанс реализовал.

В середине третьего перерыва выступающий за сборную Швейцарии Денис Мальгин реализовал большинство - 3:1.

Весь третий период чехи владели преимуществом. Но забить все никак не получалось. Зато атака швейцарцев на 55-й минуте завершилась голом. Отличился Рафаэль Диас. В оставшееся время Роман Червенка немного сократил отставание в счете, но спасти игру было уже невозможно - 2:4.

Швейцария в четвертьфинале сыграет с командой Финляндии. Для чехов же турнир завершен.