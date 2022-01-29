Капризов набрал 50-е очко в нынешнем сезоне НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал 50-е очко в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

В ночь на субботу "дикари" на выезде встречались с клубом "Нью-Йорк Рейнджерс" и победили - 3:2. В первом периоде дважды отличились хозяева. Открыл счет Барклай Гудроу, а второй гол - на счету Криса Крайдера, возглавившего снайперскую гонку.

В начале второго периода гости получили право на буллит, но российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин не дал себя переиграть Фредерику Годро.

Shesterkin denies the penalty shot 🚫 pic.twitter.com/yAsB4RkjAD — Rangers on MSG (@RangersMSGN) January 29, 2022

И все же гостям удалось сначала отыграться, а затем и вырвать победу. Кевин Фиала, Матс Цуккарелло с передачи Кирилла Капризова и Годро огорчили Шестеркина.

Капризов благодаря этой передаче достиг отметки в 50 очков в сезоне.