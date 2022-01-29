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29.01.2022 08:30
Рубрика: Спорт

Капризов набрал 50-е очко в нынешнем сезоне НХЛ

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал 50-е очко в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.
Фото: AP Photo/Jim Mone Фото: AP Photo/Jim Mone
Фото: AP Photo/Jim Mone
Панарин обошел Буре по передачам в НХЛ

В ночь на субботу "дикари" на выезде встречались с клубом "Нью-Йорк Рейнджерс" и победили - 3:2. В первом периоде дважды отличились хозяева. Открыл счет Барклай Гудроу, а второй гол - на счету Криса Крайдера, возглавившего снайперскую гонку.

В начале второго периода гости получили право на буллит, но российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин не дал себя переиграть Фредерику Годро.

И все же гостям удалось сначала отыграться, а затем и вырвать победу. Кевин Фиала, Матс Цуккарелло с передачи Кирилла Капризова и Годро огорчили Шестеркина.

Капризов благодаря этой передаче достиг отметки в 50 очков в сезоне.

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