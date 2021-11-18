В баскетбольной Евролиге после десятого тура сменился лидер

После десятого тура регулярного чемпионата в баскетбольной Евролиге сменился лидер. К перестановкам в верхах имеют отношение российские клубы. Казанский УНИКС разгромил на своем паркете "Милан" - 97:71, потерявший после этого первую строчку, а московский ЦСКА уступил "Барселоне" - 73:81, что позволило испанцам возглавить турнирную таблицу. Но обо всем по порядку.

Такого уровня сопротивления игроки "Милана" (в светлом) от казанского УНИКСа не ожидали. Фото: РИА Новости

Унижение "Милана"

"Милан" приехал в Казань командой с лучшей защитой в нынешней Евролиге. В предыдущих матчах турнира итальянцы позволяли соперникам забивать в среднем 67,9 очка. Но УНИКС оборонительных редутов соперника как будто не заметил. 97 очков - так много в этом сезоне подопечные Велимира Перасовича не набирали ни в Евролиге, ни в Единой лиге.

Матч с "Миланом" стал для УНИКСа рекордным по количеству точных трехочковых (14). Сразу три игрока у хозяев обновили свои рекорды результативности в Евролиге. Айзея Кэнаан набрал 22 очка, О Джей Мэйо - 20 очков, а Джон Браун -19.

В матче с "Миланом" игроки УНИКСа попали из-за трехочковой дуги 14 раз. Это новый клубный рекорд казанцев в Евролиге

Кроме того, казанцы преподали сопернику урок игры и в обороне. Под своим щитом УНИКС позволил взять итальянцам всего два подбора, а всего у "Милана" их накопилось лишь 18 (!) против 39 у Казани.

- Мои поздравления УНИКСу, - цитирует главного тренера итальянцев Этторе Мессину официальный сайт Евролиги. - Они заслужили эту победу. Они были лучше во всех аспектах игры. Сезон длинный, у каждой команды на дистанции случаются кошмарные вечера. Сегодня такой был у нас.

Это всего лишь второе поражение "Милана" в Евролиге и вообще в сезоне с учетом всех турниров, в которых выступает итальянская команда.

Ну а УНИКС выиграл четвертый матч подряд во всех турнирах. В Евролиге это четвертая победа казанцев в последних пяти встречах.

Даже наставник УНИКСа Велимир Перасович был под впечатлением от перформанса своих подопечных.

- Такой игре, как сегодня, очень сложно дать объяснение, - приводит слова хорватского специалиста официальный сайт УНИКСа. - Полагаю, это первый матч в сезоне, когда мы забивали все, даже тяжелые броски. Кроме того, хорошо защищались, что стало ключом к победе. До сих пор не могу поверить, что мы обыграли "Олимпию" с такой разницей в счете, потому что это сильнейшая команда на старте сезона Евролиги, которая показывала лучший баскетбол и лучшую защиту в предыдущих 9 турах. Но, повторюсь, сегодняшняя победа стала возможной благодаря нашей жесткости в защите.

Теперь казанцам главное не поддаться эйфории. Тем более сегодня УНИКСу будет противостоять не самый сложный соперник, берлинская "Альба". Накануне немцы уступили питерскому "Зениту" - 66:75. Ну а питерцы примут "Милан".

Сказка с плохим концом

Еще одному российскому клубу, ЦСКА, в десятом туре "регулярки" предстояло пройти, пожалуй, самое сложное испытание - съездить в гости к "Барселоне". И, хотя команды нынче на разных полюсах - "Барса" среди лидеров, а ЦСКА выбирается из кризиса - битва гигантов болельщиков не разочаровала.

Команды устроили своим болельщикам что-то вроде эмоциональных американских горок. Первая четверть - максимально цепкая и скупая с обеих сторон: на двоих соперники набрали лишь 26 очков (13:13).

Во второй "Барса" вышла на привычные мощности и, в основном усилиями Кайла Курича, ушла в отрыв - 38:27.

Затем были сказочные 10 минут в исполнении гостей. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис наконец нашел сочетания, которые были суперэффективны как в защите, так и в нападении. Йоханнес Фойгтманн и Торнике Шенгелия реализовали шесть трехочковых бросков подряд (до этого было только две точных "трехи"). В итоге в одной только третьей четверти армейцы набрали больше, чем за две предыдущих, выиграв у соперника 20 баллов (33:13).

На заключительную четверть ЦСКА выходил, ведя в счете 60:51, но довести матч до победы не удалось. Игроки "Барсы" тоже показали, что у них есть характер, перевернув игру с ног на голову.

- Очевидно, у нас были большие проблемы в третьей четверти, после чего последовало потрясающее выступление, впечатляющее проявление характера в четвертой четверти. Мы вытащили игру, которая в какой-то момент казалась потерянной. Ребятам нужно отдать должное, - подвел итог Шарунас Ясикявичюс.

А лидер "Барсы" Никола Миротич отдал должное сопернику: "Хочу поздравить ЦСКА с потрясающим выступлением". Хотя для москвичей - это, наверное, слабое утешение.

- В перерыве мы поговорили о том, как должны играть в баскетбол, что нужно делать в защите и в нападении. Мы довели наше преимущество до десяти очков, а затем "Барселона" нас запрессинговала. Мы могли бы справиться с этой ситуацией лучше, - посетовал на послематчевой пресс-конференции Димитрис Итудис.

Теперь ЦСКА в непростой ситуации. После пяти поражений кряду во всех турнирах победа над израильским "Маккаби", казалось, вернула армейцев к жизни. Но после поражения от "Барсы" подопечным Димитриса Итудиса нужно начинать все сначала. И сегодня гостевая победа над "Басконией" ЦСКА нужна не меньше, чем над "Маккаби".

Где будем смотреть

19 ноября, пятница, "Матч! Игра"

18.55. УНИКС - "Альба". Прямая трансляция

"Матч! Страна"

20.40. "Зенит" - "Милан". Прямая трансляция

"Матч! Страна"

22.30. "Баскония" - ЦСКА. Прямая трансляция