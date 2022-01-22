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22.01.2022 21:45
Рубрика: Спорт

Азмун подписал контракт с "Байером"

Текст: Максим Домчев
Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости
Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун подписал контракт с немецким клубом "Байер", игроком которого он станет после окончания нынешнего сезона.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, соглашение с игроком вступит в силу с сезона 2022/23 годов, при этом срок договора не называется. Азмун покинет "Зенит" на правах свободного агента летом нынешнего года.

"Мы очень рады этому приобретению. Азмун долгое время являлся одним из лучших бомбардиров чемпионата России, который выигрывал трижды. Он демонстрировал свой высочайший класс на международном уровне и в матчах Лиги чемпионов. Уверен, что с приходом Азмуна наша атака станет более непредсказуемой и мощной", - заявил директор "Байера" Симон Рольфес.

"Скоро я буду играть в Бундеслиге, это интересный опыт для меня. Я давно слежу за этой командой и в восторге от ее игры", - сказал Азмун.

Иранец перешел в "Зенит" в 2019 году и за это время провел 104 матча, в которых забил 62 мяча.

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