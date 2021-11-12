Кириленко: На женскую сборную России по баскетболу приятно было смотреть

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал победу нашей женской сборной на старте квалификации чемпионата Европы-2023. Команда главного тренера Александра Ковалева на выезде разгромила Черногорию - 85:64.

- Мысли после такого матча - только самые хорошие и счастливые. Отличное начало женской сборной, - приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ. - Всегда непросто начинать отборочный турнир с крепким соперником, особенно в гостях. Однако встречу в Подгорице девушки провели уверенно, с задором, на игру было приятно смотреть. И, что особенно радостно, проявили себя как признанные лидеры, так и те игроки, которые обычно получают не так много времени. Все были на одной, победной волне. Теперь ждем домашний матч 14 ноября с Данией в Москве, ждем горячую поддержку болельщиков на трибунах в Крылатском.

Матч в Подгорице начался с череды взаимных ошибок, было много потерь и перехватов. Но все же от своего технического брака больше страдали хозяйки паркета. Ковалев выпустил в стартовой пятерке Анастасию Шилову, Елизавету Комарову, Марину Голдыреву, Раису Мусину и Марию Вадееву. А в итоге наставник дал игровое время всем 12 заявленным на матч баскетболисткам.

В первой четверти черногорки были разгромлены с разницей "плюс 14" - 22:8. Затем игра выровнялась, но в третьей десятиминутке последовал очередной рывок россиянок. Самыми результативными у победительниц стали Мария Вадеева (19 очков), Марина Голдырева (13), Нина Глонти (10) и Раиса Мусина (10). Причем последняя отличилась так называемым "дабл-даблом", добавив к своим набранным очка еще и десяток подборов мячей на щитах. Наши девушки показали почти 50-процентную реализацию бросков с дальней дистанции - 10 из 21. В этом компоненте игры особенно преуспела Голдырева (три попадания).

Черногорки делали мало замен, отыграв матч восемью баскетболистками. Среди них явно выделялась натурализованная американка Маркиша Гатлинг, выступающая в чемпионате российской Премьер-лиги за "Надежду" (Оренбург). Она провела на площадке 39 минут и 41 секунду чистого времени, принесла своей команде 18 очков.

В другом матче первого тура группы "F" наш предстоящий соперник сборная Дания удивила, крупно обыграв дома в городе Гентофте Австрию - 82:48. Так что воскресная встреча с Крылатском для россиянок вряд ли будет легкой.

Вот как прокомментировал победу в Подгорице главный тренер нашей сборной Александр Ковалев: "Было некоторое волнение в начале, но оно довольно быстро ушло. У Черногории традиционно сильная команда, которая сейчас проходит через омоложение, но все же располагает хорошими баскетболистками. Важно, что мы выключили из игры нескольких лидеров соперника и в целом на протяжении матча владели преимуществом. Только вторую четверть проиграли "минус 2". Тренерский штаб здорово разобрал соперника. Рисунок игры сборной Черногории не изменился с Евробаскета, так что мы были готовы. В защите справились хорошо, в атаке были мелкие ошибки в виде потерь, многовато их набралось. А в целом все в порядке".

Где будем смотреть

14 ноября, воскресенье

"Матч! Страна"

17.55. Россия - Дания. Прямая трансляция.