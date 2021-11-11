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11.11.2021 23:44
Рубрика: Спорт

"Локомотив-Кубань" одержал четвертую победу кряду в Еврокубке

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал уже четвертую победу подряд во втором по значимости клубном континентальном турнире, Еврокубке. В гостях "железнодорожники" раздавили польский "Шленск" - 98:68.
Кандидат в национальную сборную кубанец Андрей Мартюк снова вышел в стартовом составе и был очень полезен. Фото: eurocupbasketball.com Кандидат в национальную сборную кубанец Андрей Мартюк снова вышел в стартовом составе и был очень полезен. Фото: eurocupbasketball.com
Кандидат в национальную сборную кубанец Андрей Мартюк снова вышел в стартовом составе и был очень полезен. Фото: eurocupbasketball.com

Напомним, с нынешнего сезона формула турнира претерпела существенные изменения. 20 команд были поделены на две группы, внутри которых проводят стандартный двухкруговой регулярный чемпионат. В плей-офф выйдут по восемь лучших из каждой десятки. А дальше - самое интересное, ведь на каждой последующей стадии все будет решаться в одной игре. То есть ты можешь быть каким угодно фаворитом, но права на ошибку у тебя нет. Вот почему важно в "регулярке" занять как можно более высокое место и получить право своей площадки, которое может оказаться важнейшим фактором. "Локомотив-Кубань" - фаворит Еврокубка, но его главный соперник - формула турнира", - точнее нашего прославленного игрока Сергея Быкова и не скажешь.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Пока "Локо" справляется с соперниками во всех смыслах этого слова. "Шленск" - дебютант Еврокубка и в отличие от "железнодорожников" стартовал неудачно, с трех поражений. Но краснодарцы, памятуя о том, что в отдельно взятом матче может произойти всякое, расслабиться себе не позволили.

"Локомотив" преподал нам большой урок. Это касается игры и в защите, и в нападении", - сказал после игры наставник "Шленска" Андрей Урлеп.

Самым результативным в составе гостей стал Эрик Макколлум (22 очка), но отдельно хочется отметить Захара Ведищева. 21-летний парень вернулся на паркет после травмы и за 11 минут набрал 14 очков, реализовав 5 из 7 бросков с игры (4 из 6 трехочковых). Ну здорово же!

- Очень приятно вернуться в команду после перерыва, - рассказал сам Захар. - Было трудно смотреть за ребятами со стороны, переживать. Что касается моих четырех трехочковых из шести, я много работал над броском, пока восстанавливался. Теперь надо продолжать в том же духе. В чем нужно прибавить команде? Наверное, стоит поработать над защитой. А в атаке, я надеюсь, у нас проблем в этом сезоне быть не должно, поскольку в клубе собраны топовые снайперы.

"Локомотив-Кубань" - фаворит Еврокубка, но его главный соперник - формула турнира

Как будет дальше, покажет время. Но атакующая мощь "Локо" пока поражает. В девяти прошедших матчах во всех турнирах "железнодорожники" лишь однажды не смогли преодолеть планку в 80 очков, когда уступили "Зениту" в Единой лиге. А в Еврокубке кубанцы поражений пока не знают и уверенно возглавляют группу "А".

Следующий матч "Локо" снова проведет в Польше: в рамках Единой лиги краснодарцы сыграют с "Зеленой-Гурой" 13 ноября.

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