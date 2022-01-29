Андрей Бочкарев: Завершается реконструкция стадиона "Москвич"

В настоящее время работы по реконструкции стадиона "Москвич" на юго-востоке столицы выполнены уже более чем на 90%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он рассказал, что полностью готов фасад, смонтировано оборудование в стрелковой галерее, ведутся пусконаладочные работы.

В ближайшее время строители завершат внутреннюю отделку, а весной устройство финишного покрытия беговых дорожек, газона и благоустройство территории.

"Вместимость стадиона после окончания реконструкции вырастет на 20% - он будет вмещать 4,2 тысячи зрителей. Кроме того, инфраструктура стадиона будет соответствовать стандарту РФС для проведения матчей с участием профессиональных футбольных команд. При этом будет сохранено и модернизировано легкоатлетическое ядро стадиона", - подчеркнул Андрей Бочкарев.

Напомним, особенностью архитектурного облика стадиона станут его трибуны - каждый из пяти секторов будет окрашен в один из цветов олимпийских колец - синий, черный, красный, желтый, зеленый.