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29.01.2022 10:22
Рубрика: Спорт

Андрей Бочкарев: Завершается реконструкция стадиона "Москвич"

Текст: Любовь Проценко

В настоящее время работы по реконструкции стадиона "Москвич" на юго-востоке столицы выполнены уже более чем на 90%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он рассказал, что полностью готов фасад, смонтировано оборудование в стрелковой галерее, ведутся пусконаладочные работы.

Фото: ag.mos.ru
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В ближайшее время строители завершат внутреннюю отделку, а весной устройство финишного покрытия беговых дорожек, газона и благоустройство территории.

"Вместимость стадиона после окончания реконструкции вырастет на 20% - он будет вмещать 4,2 тысячи зрителей. Кроме того, инфраструктура стадиона будет соответствовать стандарту РФС для проведения матчей с участием профессиональных футбольных команд. При этом будет сохранено и модернизировано легкоатлетическое ядро стадиона", - подчеркнул Андрей Бочкарев.

Напомним, особенностью архитектурного облика стадиона станут его трибуны - каждый из пяти секторов будет окрашен в один из цветов олимпийских колец - синий, черный, красный, желтый, зеленый.

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