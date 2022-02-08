Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом

Горнолыжник Маттиас Майер защитил свой титул олимпийского чемпиона в супергиганте. На Играх в Пекине он завоевал золотую медаль в этой дисциплине, повторив достижение Пхенчхана-2018.

Для титулованного спортсмена это уже третье золото Олимпиад - в Сочи он стал чемпионом в скоростном спуске. А также вторая медали пекинской Олимпиады - он уже выиграл бронзу - также в скоростном спуске.

В супергиганте на втором месте расположился Райан Кокран-Сигл из США. Таким образом он продолжил семейную традицию - его мать Барбара Кокран выиграла золотую медаль в слаломе на зимних Олимпийских играх 1972 года в Саппоро.

Бронза в этой дисциплине досталась Александеру Омодт Кильде из Норвегии.