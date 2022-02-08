Китаянка Гу Айлин Эйлээнь завоевала золото в дисциплине "биг-эйр"
В финале соревнований выступили 12 участниц, в числе которых была и россиянка Анастасия Таталина. Победу одержала представительница Китая Гу Айлин Эйлээнь. В двух лучших попытках она смогла набрать 188,25 балла.
Совсем немного ей уступила француженка Тесс Леде, ставшая второй - 187,50 балла. Бронза у швейцарки Матильды Гремо - 182,50.
Для Таталиной финал сложился не слишком удачно. С результатом 122,50 балла она замкнула десятку сильнейших.
В смешанном командном турнире российские прыгуны с трамплина стали вторыми
Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в смешанных командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены показали отличные результаты, но немаловажную роль сыграли удачно сложившиеся обстоятельства
Тренер российских хоккеисток: Победителя нужно выяснять по спортивному принципу
Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал ситуацию с часовой задержкой матча против Канады на олимпийском турнире в Пекине. "Сложно входить в игру после такой паузы. Сами виноваты, что сразу пропустили два быстрых гола. Конечно, они повлияли на нашу игру", - признался специалист