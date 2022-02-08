Китаянка Гу Айлин Эйлээнь завоевала золото в дисциплине "биг-эйр"

Китайская фристайлистка Гу Айлин Эйлээнь стала победительницей дисциплины "биг-эйр" на проходящих в Пекине Олимпийских играх.

В финале соревнований выступили 12 участниц, в числе которых была и россиянка Анастасия Таталина. Победу одержала представительница Китая Гу Айлин Эйлээнь. В двух лучших попытках она смогла набрать 188,25 балла.

Совсем немного ей уступила француженка Тесс Леде, ставшая второй - 187,50 балла. Бронза у швейцарки Матильды Гремо - 182,50.

Для Таталиной финал сложился не слишком удачно. С результатом 122,50 балла она замкнула десятку сильнейших.