"Зенит" уступил "Панатинаикосу" в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги "Зенит" на выезде уступил греческому "Панатинаикосу" - 64:70.

"Зенит" перед этой встречей выдал победную серию из пяти матчей. И первая четверть усилила надежды на то, что она увеличится еще на один матч. "Зенит" смотрелся лучше соперника и завершил стартовую десятиминутку с преимуществом в 8 очков - 23:15.

Однако во втором отрезке встречи хозяева сумели прибавить и к большому перерыву сократили отставание до пяти очков.

Вторая половина матча прошла уже с перевесом "Панатинаикоса". В третьей четверти хозяева вырвались вперед, а в заключительной сумели удержать преимущество.

В составе победителей больше всех очков набрали Георгиос Папаяннис и Неманья Недович - по 18. В составе "Зенита" самым результативным стал Джордан Лойд - 15 очков.

"В первой половине матча мы играли лучше, чем это отражал счет на табло. У нас была возможность создать отрыв в 10-12 очков, но мы не забросили несколько бросков из-под кольца, несколько открытых бросков. Во второй половине матча "Пао" был намного лучше нас, особенно в третьей четверти, когда мы просто выпали из игры. Мы приехали сюда с пятью победами подряд, сегодня был момент для поражения. В Евролиге, если ты не заслуживаешь победу, ты проигрываешь. Мы не заслужили победы сегодня", - приводит сайт "Зенита" слова наставника команды Хавьера Паскуаля.