Новости

Израиль и Британия внесли страны Африки в "красный" список из-за нового штамма 02:25
Передача Головина помогла "Монако" обыграть "Реал Сосьедад" и выйти в плей-офф 02:15
ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины 01:51
"Зенит" уступил "Панатинаикосу" в Евролиге 01:43
"Спартак" занимает второе место в группе перед последним туром Лиги Европы 01:30
Власти Канады в начале 2022 г. одобрят вакцину от COVID для детей 2-3 лет 00:18
Будущий канцлер Шольц высказался против введения локдауна 25.11.2021
ЦСКА вырвал победу в матче с "Баварией" в Евролиге 25.11.2021
Нелегальные мигранты устроили бунт в центре для иностранцев в Польше 25.11.2021
В Испании обнаружен редкий иберийский меч 2000-летнего возраста 25.11.2021
Власти Египта открыли для посещений легендарную аллею сфинксов в Луксоре 25.11.2021
Австралийка сфотографировала в небе огромный профиль "облака-бородача" 25.11.2021
Вратарь "Локомотива" Худяков побил рекорд Акинфеева в еврокубках 25.11.2021
Saxo Bank спрогнозировал курс рубля и цену на нефть в 2022 году 25.11.2021
Президент Чехии Земан госпитализирован с коронавирусом 25.11.2021
Количество военнослужащих с коронавирусом сократилось до 1633 25.11.2021
Мошенники придумали новую схему для кражи денег с банковских карт 25.11.2021
ВОЗ: Пик четвертой волны "короны" в России пройден 25.11.2021
Кабмин возместит авиакомпаниям затраты на вывозные рейсы для россиян 25.11.2021
Меркель призвала поддерживать диалог по Донбассу 25.11.2021
Москва вновь упадет на барическое дно 25.11.2021
Генпрокурор РФ встретился с главой итальянской финансовой гвардии 25.11.2021
Осень в Москве закончится рекордным субтропическим ливнем 25.11.2021
Чехия вводит с 26 ноября режим ЧС в связи с ковидом 25.11.2021
ЦБ зафиксировал новый исторический максимум долговой нагрузки россиян 25.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 01:43
Рубрика: Спорт

"Зенит" уступил "Панатинаикосу" в Евролиге

Текст: Максим Домчев
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги "Зенит" на выезде уступил греческому "Панатинаикосу" - 64:70.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

"Зенит" перед этой встречей выдал победную серию из пяти матчей. И первая четверть усилила надежды на то, что она увеличится еще на один матч. "Зенит" смотрелся лучше соперника и завершил стартовую десятиминутку с преимуществом в 8 очков - 23:15.

Фото: fiba.basketball
Женская сборная РФ по баскетболу узнала соперников за путевку на ЧМ

Однако во втором отрезке встречи хозяева сумели прибавить и к большому перерыву сократили отставание до пяти очков.

Вторая половина матча прошла уже с перевесом "Панатинаикоса". В третьей четверти хозяева вырвались вперед, а в заключительной сумели удержать преимущество.

В составе победителей больше всех очков набрали Георгиос Папаяннис и Неманья Недович - по 18. В составе "Зенита" самым результативным стал Джордан Лойд - 15 очков.

"В первой половине матча мы играли лучше, чем это отражал счет на табло. У нас была возможность создать отрыв в 10-12 очков, но мы не забросили несколько бросков из-под кольца, несколько открытых бросков. Во второй половине матча "Пао" был намного лучше нас, особенно в третьей четверти, когда мы просто выпали из игры. Мы приехали сюда с пятью победами подряд, сегодня был момент для поражения. В Евролиге, если ты не заслуживаешь победу, ты проигрываешь. Мы не заслужили победы сегодня", - приводит сайт "Зенита" слова наставника команды Хавьера Паскуаля.

Спорт Баскетбол