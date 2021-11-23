Женская сборная РФ по баскетболу узнала соперников за путевку на ЧМ

В штаб-квартире Международной федерации баскетбола в швейцарском городке Мис вчера состоялась жеребьевка четырех групп квалификации к женскому чемпионату мира-2022, который состоится в австралийском Сиднее с 22 сентября по 1 октября будущего года. Сборная России 10-13 февраля сыграет в столице США Вашингтоне, где встретится с хозяйками арены, Бельгией и Пуэрто-Рико.

В феврале на американском паркете ведомые Александром Ковалевым россиянки постараются взять реванш у бельгийской сборной за обидное поражение в четвертьфинале чемпионата Европы-2021. Фото: fiba.basketball

Из 16 участников, разбитых на четыре квартета, четверо не получат билетов в Сидней, где медали будут оспаривать 12 команд. Причем в отборе сыграют обладательницы олимпийского "золота" Токио американки и хозяйки мирового чемпионата австралийки, уже автоматически получившие право выступить в основном турнире. В феврале эти команды будут состязаться вне конкурса, а нужно это им для получения дополнительной игровой практики. "Звездно-полосатые" вдобавок предстанут перед своей публикой в Вашингтоне.

По регламенту квалификации, путевки в Сидней получат по три лучшие команды из каждой группы, включая Австралию и США. Какие-либо оговорки относительно случаев, если эти сборные будут аутсайдерами квартетов, просто бессмысленны, ибо это многолетние лидеры мирового женского баскетбола.

Вот полный состав групп отбора: "А" (Белград, Сербия) - Сербия, Австралия, Бразилия, Южная Корея; "В" (Белград) - Франция, Китай, Нигерия, Мали; "С" (Осака, Япония) - Япония, Канада, Беларусь, Босния; "D" (Вашингтон, США) - Россия, США, Бельгия, Пуэрто-Рико.

Таким образом, задача сборной России сводится к тому, чтобы в Вашингтоне не занять последнее место. В этом плане группа у нас не самая сложная, хотя и весьма крепкая. Американки в представлении не нуждаются. Бельгия стала бронзовым призером Евробаскета-2021, обыграв наших девушек в четвертьфинале с разницей всего в два очка. Ключевым же соперником с точки зрения выполнения турнирной задачи и попадания на ЧМ надо считать малоизвестную нам команду Пуэрто-Рико.

Россиянки из-за слабых результатов на континентальных первенствах не принимали участия в мировых чемпионатах с 2010 года

На июньском чемпионате Америки пуэрториканки заняли второе место, уступив только сборной США (59:74), которая делегировала на турнир студенток. Гораздо показательнее результаты матчей наших предстоящих соперниц против других команд региона: победы над Венесуэлой (88:50), Аргентиной (79:56), Доминиканской Республикой (79:54), Колумбией (77:69) и Канадой (65:61). А ведь "кленовые листья" на последнем чемпионате мира-2018 в Испании заняли высокое седьмое место, пуэрториканки тогда стали аутсайдерами (16-е), но очевидно, что команда из зоны Карибского бассейна прогрессирует.

В июне за Пуэрто-Рико выступали девушки из своего национального чемпионата, три учащихся разных американских университетов, представительницы клубных лиг Италии, Португалии и Польши. Причем самым результативным игроком Кубка Америки стала 31-летняя атакующая защитница Дженнифер О"Нил. У нее есть опыт выступлений в женской НБА, сезон-2018/19 она провела за нашу "Спарту энд К" из подмосковного города Видное, после чего отправилась в польский "Быдгощ", а сейчас в российской Премьер-лиге защищает цвета БК "Самара".

Мужская сборная

Мужская сборная страны в Санкт-Петербурге продолжает подготовку к своим стартовым матчам квалификации к чемпионату мира-2023. С Италией встречаемся 26 ноября, с Исландией - 29-го. В распоряжении недавно принявшего команду главного тренера сербского специалиста Зорана Лукича (параллельно он работает в БК "Нижний Новгород") сейчас 16 баскетболистов. Новым капитаном сборной, чья кандидатура была предложена Лукичем, игроки единогласно избрали 32-летнего форварда ЦСКА Семена Антонова.

Между тем его одноклубник и коллега по амплуа Никита Курбанов, который на три года старше, объявил о завершении своей карьеры в национальной дружине.

Последним крупным турниром для Курбанова в составе сборной был чемпионат мира-2019 в Китае, где россияне под началом Сергея Базаревича заняли 12-е место из 32 участников.