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22.11.2021 10:53
Рубрика: Спорт

"Автодор" стал главным открытием осенней части баскетбольной Единой лиги

Текст: Илья Трисвятский
В последнем матче осенней части календаря регулярного чемпионата Единой лиги баскетболисты саратовского "Автодора" на выезде в дополнительное время переиграли красноярский "Енисей" со счетом 101:95 и вышли на чистое второе место в турнирной таблице.
Фото: basket-enisey.ru Фото: basket-enisey.ru
Фото: basket-enisey.ru

Таким образом, "Автодор" продлил серию побед до четырех матчей и стал главным открытием первой части чемпионата. А ведь саратовцы в прошлом сезоне даже не вышли в плей-офф, в чемпионатах 2018/19 и 2019/20 занимали 11-е и 12-е места соответственно. Но многое изменилось с приходом в команду минувшим летом македонского специалиста Эмиля Райковича, до этого весьма успешно работавшего с казахстанской "Астаной".

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Волжане начали сезон с гостевой победы над эстонским "Калевом", затем на своем паркете уступили краснодарскому "Локомотиву-Кубани", после чего выдали домашнюю серию выигрышей, огорчив белорусский "Цмоки-Минск", финалиста плей-офф 2021 казанский УНИКС и "Астану". В Красноярске "Автодору" пришлось очень сложно, саратовцы долго находились в роли догоняющих, но все же в овертайме смогли склонить чашу весов на свою сторону.

За три с половиной минуты до сирены о завершении основного времени сибиряки после точных штрафных бросков Каспера Уэйра лидировали с разницей в девять очков - 80:71. Гости совершили почти невозможное, отыграв за короткое время столь внушительный дефицит. Саратовцы уверенно реализовывали фолы, хорошо отрабатывали в защите, а на исходе 39-й минуте попадание Филипа Скрабба из-за дуги позволило сравнять счет - 82:82. Эти цифры до сирены не изменились.

В дополнительной пятиминутке все происходило в атмосфере предельного напряжения. Дело могло дойти до второго овертайма, попади красноярец Сергей Балашов издали при счете 96:93 в пользу "Автодора". Гости продолжали уверенно бить штрафные, исход матча стал ясен после того, как игрок "Енисея" Уэйр совершил неспортивный фол на убегавшем в отрыв Грэнте Джерретте. По эффективности действий и результативности героем овертайма смело можно назвать американского форварда волжан Джэрона Джонсона.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Лучшими бомбардирами у победителей стали Филип Скрабб (24 очка, в том числе 6 дальних попаданий), Грэнт Джерретт (20, реализация штрафных - 6/6). В рядах "Енисея" отличились Каспер Уэйр (19) и Бринтон Лемар (16).

- Матч был очень захватывающим и интересным для болельщиков. Овертайм, равная игра, качели на площадке, поэтому я думаю, игра получилась очень интересной, - сказал главный тренер "Автодора" Эмиль Райкович. - На мой взгляд, ни одна из команд не заслуживала поражения. Однако в ключевые моменты у моих игроков было больше хладнокровия, они принимали правильные решения. Для нас условия были не самыми идеальными, был очень сложный перелет после еврокубкового матча из Израиля. Это абсолютно другой климат и часовой пояс. Однако парни смогли адаптироваться, показать хороший баскетбол и одержать очень важную победу.

На этом ноябрьская программа матчей Единой лиги исчерпана. Наступивший перерыв связан с играми квалификации к чемпионату мира-2023. Сборная России в Санкт-Петербурге 26 ноября встречается с Италией, а 29-го - с Исландией.

В чемпионате лидируют: УНИКС (Казань) - 6 побед, 1 поражение, "Автодор" (Саратов) - 5-1, "Зенит" (Санкт-Петербург) - 4-1, ЦСКА, БК "Нижний Новгород", "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - по 4-2.

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