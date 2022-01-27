Тренер Башкиров сдал положительный тест на ковид после прилета в Китай

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров после прилета в Китай на Олимпийские игры сдал положительный тест на коронавирус.

Самолет с российскими спортсменами прилетел в Пекин в четверг. На борту была первая группа спортсменов, среди которых - биатлонная сборная. Тренер женской команды Сергей Башкиров заявил, что его первый тест показал положительный результат. "Да, действительно это так. Теперь меня ждет повторный анализ", - приводит его слова ТАСС.

Ранее из-за положительного теста на коронавирус не полетел на Олимпиаду глава сервис-службы СБР Александр Печерский. Также не смогли вылететь главный тренер женской сборной Михаил Шашилов, массажист национальной команды Роман Никитин, а также две спортсменки: Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Им необходимы дополнительные документы о перенесенном ранее коронавирусе.