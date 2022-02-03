"Спартак" включил Николсона и Мартинса в заявку на Лигу Европы

Московский "Спартак" объявил заявку на плей-офф Лиги Европы УЕФА. В нее включены только два новичка: нападающий сборной Ямайки Шамар Николсон и полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс.

Полная заявка "Спартака": вратари - Александр Селихов, Александр Максименко, Даниил Марков, Тимур Акмурзин, Михаил Волков; защитники - Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов; полузащитники - Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Мартинс, Виктор Мозес, Степан Оганесян, Квинси Промес и Наиль Умяров; нападающие - Джордан Ларссон, Николсон, Александр Соболев и Владислав Шитов.

"Спартак" благодаря первому месту в группе вышел в 1/8 финала турнира напрямую. Зимой у красно-белых сменился тренерский штаб, который возглавил Паоло Ваноли, также были приобретены несколько новых игроков.

Команда узнает своего соперника 25 февраля, а в 1/8 финала проведет матчи 10 марта, в гостях, и 17 марта - дома.