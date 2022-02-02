"Спартак" сыграл вничью с "Ригой" на сборе в ОАЭ

Московский "Спартак" во втором матче на сборе в ОАЭ не смог переиграть латвийскую "Ригу". Матч завершился со счетом 0:0.

"Спартак" продолжает подготовку к возобновлению сезона. На контрольную встречу прибыли руководители "Спартака": владелец клуба Леонид Федун, спортивный директор клуба Лука Каттани и советник Франко Камоцци.

В стартовом составе команды вышли: Максименко, Литвинов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Денисов, Зобнин, Мозес, Николсон и Ларссон.

5 февраля "Спартак" сыграет с клубом "Джохор" из Малайзии, а через три дня встретится с "Уралом".