Федотов будет защищать ворота сборной России по хоккею в четвертьфинале ОИ

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с голкипером на первый матч плей-офф олимпийского турнира.

Как сообщил тренер вратарей национальной команды России Сергей Наумов, место в воротах в четвертьфинале Олимпиады займет Иван Федотов.

Матч состоится 16 февраля, соперник определится позже.

В воскресенье завершится групповой раунд, по итогам которого места в четвертьфинале получат три победителя групп и лучшая из команд, занявших вторые места.

Россия стала первой в своей группе, но пока не ясно, какое место займет команда в рейтинге по итогам группового турнира - первое, второе или третье.

Соперник россиян - действующих олимпийских чемпионов, определится 15 февраля, по итогам матчей на вылет между сборными, занявшими 5-12 места в рейтинге после первого этапа.