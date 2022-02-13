Федотов будет защищать ворота сборной России по хоккею в четвертьфинале ОИ
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с голкипером на первый матч плей-офф олимпийского турнира.
Как сообщил тренер вратарей национальной команды России Сергей Наумов, место в воротах в четвертьфинале Олимпиады займет Иван Федотов.
Матч состоится 16 февраля, соперник определится позже.
В воскресенье завершится групповой раунд, по итогам которого места в четвертьфинале получат три победителя групп и лучшая из команд, занявших вторые места.
Россия стала первой в своей группе, но пока не ясно, какое место займет команда в рейтинге по итогам группового турнира - первое, второе или третье.
Соперник россиян - действующих олимпийских чемпионов, определится 15 февраля, по итогам матчей на вылет между сборными, занявшими 5-12 места в рейтинге после первого этапа.
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