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Рубрика: Спорт

Гришин победил Найта на турнире UFC 271

Текст: Максим Домчев
Фото: Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Российский боец ММА Максим Гришин одержал победу над американцем Уилльямом Найтом на турнире UFC 271.

Фото: UFC Arabia/ twitter.com
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Поединок двух тяжеловесов проходил в предварительном карде турнира, главным событием которого станет матч-реванш между чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.

37-летний российский боец с первого раунда завладел инициативой. Найт, который младше своего противника на 4 года, уступал и в стойке, и в борьбе. Гришин в предыдущий раз дрался в феврале прошлого года и потерпел поражение от Дастина Джейкоби, так что еще одна неудача могла в будущем негативно сказаться на его карьере в UFC.

Россиянин доминировал все три раунда и судьи единогласно отдали ему победу с одинаковым счетом 30:27. Для Гришина победа стала 32-й в карьере при 9 неудачах. Еще два боя завершились ничейным результатом.

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