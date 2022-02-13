Мужская сборная России по керлингу одержала третью победу на Олимпиаде

Мужская сборная России по керлингу продолжает борьбы за попадание в полуфинал олимпийского турнира.

В воскресенье россияне проводили пятый матч на турнире. Соперником была команда Италии. Встреча прошла в интересной борьбе. Поле нулевого результата в первом энде команды провели яркий отрезок встречи, набирая по три очка в четырех эндах подряд - 6:6.

Решающим стал девятый энд. При счете 7:7 российской команде удалось набрать сразу три очка - 10:7.

После пяти матчей у команды скипа Сергея Глухова три победы и два поражения. В понедельник наши спортсмены встретятся со Швецией. По итогам кругового турнира россиянам надо попадать в топ-4 для выхода в полуфинал.