Мужская сборная России по керлингу одержала третью победу на Олимпиаде
Мужская сборная России по керлингу продолжает борьбы за попадание в полуфинал олимпийского турнира.
В воскресенье россияне проводили пятый матч на турнире. Соперником была команда Италии. Встреча прошла в интересной борьбе. Поле нулевого результата в первом энде команды провели яркий отрезок встречи, набирая по три очка в четырех эндах подряд - 6:6.
Решающим стал девятый энд. При счете 7:7 российской команде удалось набрать сразу три очка - 10:7.
После пяти матчей у команды скипа Сергея Глухова три победы и два поражения. В понедельник наши спортсмены встретятся со Швецией. По итогам кругового турнира россиянам надо попадать в топ-4 для выхода в полуфинал.
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