"Спартак" и "Легия" назвали состав на решающий матч Лиги Европы

Московский "Спартак" и "Легия" назвали состав на заключительный матч группового раунда Лиги Европы УЕФА.

В четверг, 9 декабря, в 20:45 в Варшаве начнется матч шестого тура группового раунда Лиги Европы, в котором польская "Легия" примет московский "Спартак". "Красно-белые" ведут борьбу за выход в следующий раунд турнира.

Из-за дисквалификации в этом матче не смогут принять участие Александр Соболев и Джордан Ларссон. В стартовом составе Руй Витория выпустит на поле следующих футболистов: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Умяров, Зобнин, Бакаев, Промес, Мозес, Игнатов.

В составе "Легии" с первых минут выйдут на поле Боруц, Юханссон, Ветеска, Навроцкий, Рибейру, Мартинш, Слиш, Кастрати, Лукиньяс, Пескейра, Эмрели.

"Спартак" занимает второе место в группе с семью очками, у "Легии" - шесть, она располагается на четвертой позиции.