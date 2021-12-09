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09.12.2021 13:41
Рубрика: Спорт

Экс-главный тренер "Спартака" Тедеско возглавил "Лейпциг"

Текст: Максим Домчев
Бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско возглавил футбольный клуб "Лейпциг", сообщается на официальном сайте немецкой команды.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Контракт 36-летнего специалиста с "Лейпцигом" подписан до 2023 года. На этом посту он сменил Джесси Марша, который покинул команду после неудачного старта в чемпионате страны и еврокубках.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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В новый тренерский штаб вошли помощник Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки, также ранее работавшие в "Спартаке".

Тедеско дебютирует на посту главного тренера "Лейпцига" в матче против "Боруссии" из Менхенгладбаха 11 декабря.

Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019 по май 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством стала вице-чемпионом страны, однако сам тренер решил не продлевать контракт с "красно-белыми" и покинул свой пост после истечения срока действия договора.

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