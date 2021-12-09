Экс-главный тренер "Спартака" Тедеско возглавил "Лейпциг"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско возглавил футбольный клуб "Лейпциг", сообщается на официальном сайте немецкой команды.

Контракт 36-летнего специалиста с "Лейпцигом" подписан до 2023 года. На этом посту он сменил Джесси Марша, который покинул команду после неудачного старта в чемпионате страны и еврокубках.

В новый тренерский штаб вошли помощник Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки, также ранее работавшие в "Спартаке".

Тедеско дебютирует на посту главного тренера "Лейпцига" в матче против "Боруссии" из Менхенгладбаха 11 декабря.

Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019 по май 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством стала вице-чемпионом страны, однако сам тренер решил не продлевать контракт с "красно-белыми" и покинул свой пост после истечения срока действия договора.