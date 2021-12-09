Черчесов опроверг информацию о предложении возглавить сборную Польши

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг наличие предложения от президента Польского футбольного союза возглавить национальную сборную этой страны.

В полуфинале стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года сборной России предстоит встретиться весной следующего года с командой Польши. В СМИ появилась информация о том, что кандидатом на пост наставника польской команды является Черчесов. Он прокомментировал сообщения в СМИ об этом.

"Чтобы к чему-то как-то относиться, надо предметно на эту тему говорить. Я очень не люблю, когда в воздухе витает то, чего на самом деле нет. У сборной Польши есть достаточно хорошо работающий тренер, поэтому дай бог, чтобы и наша сборная, и их команда решали свои задачи. Со мной на эту тему никто официально не разговаривал", - сказал Черчесов "Матч ТВ".

По мнению бывшего главного тренера сборной России, эти слухи появились после того, как на матче "Спартак" - "Лестер" он сидел на VIP-трибуне рядом с президентом Польского футбольного союза.

Черчесов добавил, что на самом деле он находится в Осетии и занимается своими личными делами.