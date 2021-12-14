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Рубрика: Спорт

"Барселона" уступила "Боке Хуниорс" в матче за Кубок Марадоны

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Аргентинский клуб "Бока Хуниорс" стал обладателем Кубка Марадоны, переиграв в серии пенальти "Барселону".

Во вторник в Саудовской Аравии прошел первый в истории матч за Кубок Марадоны. Это товарищеский матч, в котором встречались аргентинский "Ривер Плейт" и испанская "Барселона", за которые выступал Марадона.

В поединке, посвященном годовщине смерти легендарного аргентинского футболиста, команды так и не смогли выявить победителя в основное время. Каталонцы открыли счет на 50-й минуте после удара Феррана Жутльги. "Бока" отыгралась спусття 27 минут. Отличился Эсекиэль Себальос. В итоге судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой аргентинский клуб был сильнее - 4:2.

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