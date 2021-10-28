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28.10.2021 15:44
Рубрика: В мире

Дом, где Марадона провел первые годы жизни, объявили историческим памятником

Текст: Дмитрий Кулемякин

Дом, в котором провел первые годы своей жизни футболист Диего Марадона, был объявлен властями Аргентины историческим памятником. Решение было принято в связи с тем, что "огромное влияние легендарного футболиста на популярную культуру Аргентины выходит за рамки его спортивных заслуг и делает его в свете недавней смерти одним из самых узнаваемых символов нашей (аргентинской - прим. "РГ") идентичности". Событие произошло накануне дня рождения знаменитого футболиста, которому 30 октября мог исполниться 61 год.

Фото: AP Photo/Eduardo Di Baia
Церковь в честь Марадоны открылась в Мексике

Родной дом Марадоны, в котором он жил вместе со своими братьями и сестрами, расположен в небольшом городе Вилья-Фиорито, в нескольких километрах от Буэнос-Айреса. Он представляет из себя небольшое здание, в котором есть столовая и две спальни. Рядом с домом расположены футбольные поля, на которых легендарный спортсмен начал впервые играть. Последний раз Марадона посетил свой дом в начале декабря 2010 года. С тех пор родное гнездо семьи футболиста оставалось заброшенным. Теперь благодаря указу президента страны Альберто Фернандеса оно перейдет под юрисдикцию Национальной комиссии по памятникам, местам и историческим ценностям, что позволит спасти его от забвения. В планы властей входит создание музея Марадоны, где будут представлены предметы из детства футболиста.

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