Церковь в честь Марадоны открылась в Мексике

Новости

На Урале наградят посмертно женщину, спасшую из воды мать с сыном 12:07
В Авиалесохране рассказали, где в России горят леса 12:02
Комиссия Госдумы попросит ОЗХО о новом расследовании по делу Навального 12:01
Ветхий новозеландский дом без санузла продан за 2 миллиона долларов 11:58
Экологи рассказали, как правильно утилизировать одноразовые мангалы 11:57
Число жертв наводнений в Германии возросло до 94 11:56
В пятой части "Индианы Джонса" сыграет Антонио Бандерас 11:49
Береговая охрана Турции открыла огонь по катеру Кипра 11:45
Депутат поддержал идею о психологах для школьников в период экзаменов 11:44
Кабмин утвердил правила получения регионами льготных бюджетных кредитов 11:42
В Москве выявлено 5 382 новых случая COVID-19 11:28
В МИД ответили на слова Борреля об "общей ответственности" по Афганистану 11:25
Видео: Уральские зооспасатели вытащили бобров из колодца 11:24
Минобрнауки добавит в рекомендации по работе вузов положения по профилактике COVID 11:22
Вышел трейлер вестерна Александра Невского "Нападение на Рио Браво" 11:22
Баженов прокомментировал инициативу расширения полномочий лесных инспекторов 10:57
В Минобрнауки предложили изменить правила поступления в вузы 10:52
В Крыму начали принимать заявления на компенсации за утонувшие авто 10:47
В Псковской области разрешили заселяться в отели переболевшим COVID-19 10:38
Россиянам стало сложнее купить автомобиль в кредит 10:35
В Магаданской области появится островной туристический комплекс 10:34
"Яндекс" представил технологию перевода любого видео в интернете 10:30
С 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться за пять дней 10:26
Наталья Сергунина: 18 августа в столице стартует второй сезон туристического акселератора Moscow Travel Factory 10:26
Режим ограничений в Тюменской области продлен до середины сентября 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Почему замена электросчетчиков идет так медленно
Почему замена электросчетчиков идет так медленно
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 11:56
Рубрика: Спорт

Церковь в честь Марадоны открылась в Мексике

Текст: Андрей Васильев
Пара больших ваз с футбольными мячами стоит у входа в первую марадонскую церковь Мексики, а изображение Диего Марадоны в мексиканской шляпе сомбреро приветствует верующих. Внутри церкви католические иконы находятся рядом с фотографиями одного из лучших игроков в истории футбола с детства до его встреч с покойным кубинским лидером Фиделем Кастро и Папой Франциском.
Фото: AP Photo/Eduardo Di Baia Фото: AP Photo/Eduardo Di Baia
Фото: AP Photo/Eduardo Di Baia

Церковь в центральном мексиканском городе Пуэбла, открывшаяся на днях, прославляет "религию", созданную в Аргентине в 1998 году поклонниками покойного футболиста, сообщает Reuters. Культ поклонения Марадоне распространился в нескольких странах по всему миру и насчитывает уже более полумиллиона последователей. "Мои мама и папа, католики, говорят, что это безумие", - сказал Андреа Эрнандес, 22-летний футболист, во время посещения марадонской церкви, украшенной плакатами игрока, выступавшего за клубы Испании и Италии, добавив, что для тех мексиканцев, которые любят футбол, очень приятно, что Марадона имеет такое признание в Мексике. Марсело Буше, открывший церковь, сказал, что это место, "где люди могут вдоволь поговорить о футболе".

Фото: EPA-EFE/OLAF KRAAK
Футболист Арьен Роббен во второй раз завершил карьеру

Марадона, скончавшийся в ноябре 2020 года вскоре после празднования своего 60-летия, добился пика футбольной славы после победы на чемпионате мира 1986 года в Мексике, который сделал его одним из лучших игроков всех времен. Отметим, что один из лучших игроков современности, капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который играл под руководством выдающегося футболиста, вместе с товарищами по команде посвятил Марадоне недавно выигранный трофей обладателей Кубка Америки.

Между тем

Бутсы и футболки, когда-то принадлежавшие Диего Марадоне, являются одними из множества спортивных памятных вещей, которые уйдут с молотка в ближайшие выходные на аукционе Julien's Auctions Sports в Лос-Анджелесе, сообщает издание PA Media. Футболка с автографом, в которой играл футболист в матче чемпионата мира 1990 года против Бразилии, когда он забил победный гол, по оценкам экспертов, будет продаваться по цене от 29 тысяч до 43 тысяч фунтов стерлингов (от 2,9 до 4,3 миллиона рублей). Футболка с автографом, которую Марадона носил, забивая свой первый гол в составе национальной сборной Аргентины в Глазго в матче против Шотландии в 1979 году, будет стоить от 7 200 до 14 400 фунтов стерлингов (от 720 тысяч до 1,4 миллионов рублей). А бутсы звезды мирового футбола, также подписанные, в которых он играл во время игры за "Барселону" в сезоне 1983-84 годов, имеют ориентировочную цену от 29 тысяч до 43 300 фунтов стерлингов (от 2,9 до 4,33 миллиона рублей).

Спорт Футбол Игроки и тренеры В мире Северная и Центральная Америка Мексика Диего Марадона