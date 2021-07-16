Церковь в честь Марадоны открылась в Мексике

Пара больших ваз с футбольными мячами стоит у входа в первую марадонскую церковь Мексики, а изображение Диего Марадоны в мексиканской шляпе сомбреро приветствует верующих. Внутри церкви католические иконы находятся рядом с фотографиями одного из лучших игроков в истории футбола с детства до его встреч с покойным кубинским лидером Фиделем Кастро и Папой Франциском.

Церковь в центральном мексиканском городе Пуэбла, открывшаяся на днях, прославляет "религию", созданную в Аргентине в 1998 году поклонниками покойного футболиста, сообщает Reuters. Культ поклонения Марадоне распространился в нескольких странах по всему миру и насчитывает уже более полумиллиона последователей. "Мои мама и папа, католики, говорят, что это безумие", - сказал Андреа Эрнандес, 22-летний футболист, во время посещения марадонской церкви, украшенной плакатами игрока, выступавшего за клубы Испании и Италии, добавив, что для тех мексиканцев, которые любят футбол, очень приятно, что Марадона имеет такое признание в Мексике. Марсело Буше, открывший церковь, сказал, что это место, "где люди могут вдоволь поговорить о футболе".

Марадона, скончавшийся в ноябре 2020 года вскоре после празднования своего 60-летия, добился пика футбольной славы после победы на чемпионате мира 1986 года в Мексике, который сделал его одним из лучших игроков всех времен. Отметим, что один из лучших игроков современности, капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который играл под руководством выдающегося футболиста, вместе с товарищами по команде посвятил Марадоне недавно выигранный трофей обладателей Кубка Америки.

Между тем

Бутсы и футболки, когда-то принадлежавшие Диего Марадоне, являются одними из множества спортивных памятных вещей, которые уйдут с молотка в ближайшие выходные на аукционе Julien's Auctions Sports в Лос-Анджелесе, сообщает издание PA Media. Футболка с автографом, в которой играл футболист в матче чемпионата мира 1990 года против Бразилии, когда он забил победный гол, по оценкам экспертов, будет продаваться по цене от 29 тысяч до 43 тысяч фунтов стерлингов (от 2,9 до 4,3 миллиона рублей). Футболка с автографом, которую Марадона носил, забивая свой первый гол в составе национальной сборной Аргентины в Глазго в матче против Шотландии в 1979 году, будет стоить от 7 200 до 14 400 фунтов стерлингов (от 720 тысяч до 1,4 миллионов рублей). А бутсы звезды мирового футбола, также подписанные, в которых он играл во время игры за "Барселону" в сезоне 1983-84 годов, имеют ориентировочную цену от 29 тысяч до 43 300 фунтов стерлингов (от 2,9 до 4,33 миллиона рублей).