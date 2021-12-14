Левандовски повторил рекорд Мюллера в бундеслиге по голам за год

"Бавария" в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу в гостях разгромила "Штутгарт" - 5:0. Два гола на счету Роберта Левандовски.

Первый тайм матча оказался не слишком результативным. Ближе к концу 45-минутки счет открыл Серж Гнабри.

После перерыва мюнхенцы отличились четырежды - Гнабри оформил хет-трик, а еще два мяча записал на свой счет польский форвард Роберт Левандовски.

Для него эти голы стали 41-м и 42-м за календарный год в чемпионате Германии и он повторил рекорд легендарного Герда Мюллера.