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Рубрика: Спорт

Мостовой о выступлении "Спартака" в сезоне: Ничего кошмарного не случилось

Текст: Артур Нанян
Российская Премьер-лига (РПЛ) ушла на двухмесячную зимнюю паузу. Лидером чемпионата по-прежнему остается "Зенит", его основным конкурентом - "Динамо", ну а главным разочарованием первой части сезона стал "Спартак".
"Спартак" идет на девятом месте в чемпионате и всерьез рискует остаться без еврокубков. Фото: РИА Новости "Спартак" идет на девятом месте в чемпионате и всерьез рискует остаться без еврокубков. Фото: РИА Новости
"Спартак" идет на девятом месте в чемпионате и всерьез рискует остаться без еврокубков. Фото: РИА Новости

В год столетия клуба перед спартаковцами стояла только одна задача - завоевать чемпионство. Впереди еще 12 туров из 30, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что никакого "золота" у "красно-белых" не будет. Более того, под вопросом попадание в еврокубки. Тут как бы не скатиться в зону стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Последняя встреча команды Руя Витории в году - на выезде с "Сочи" - стала ярким олицетворением нынешнего "Спартака". Гости много атаковали, но были просто ужасны в защите. Как итог - 0:3, очередное удаление новичка "красно-белых" Максимилиано Кофрие и грустное лицо Руя Витории. Дни португальца в России, кажется, сочтены. Даже несмотря на победу в группе в Лиге Европы и выход в плей-офф турнира, Витория будет отправлен в отставку, а на его место придет итальянец Паоло Ваноли. Вот только поможет ли это "Спартаку" - большой вопрос.

Своими мыслями о ситуации в стане "красно-белых", чемпионской гонке и о многом другом с "РГ" поделился двукратный чемпион СССР в составе "Спартака", экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

Даже несмотря на победу в группе в Лиге Европы, спартаковское руководство решило уволить Виторию. Его место займет итальянец Паоло Ваноли

Как оцените выступления спартаковцев в первой части сезона?

Александр Мостовой: Не считаю, что случилось что-то кошмарное или провальное. "Спартак" - самая обсуждаемая и критикуемая команда в России. У нас уже чуть ли не с первого тура многие стали отправлять Виторию в отставку. Я еще несколько месяцев назад сказал, что после "серебра" в прошлом сезоне любое место ниже второго будет восприниматься как неудача. Непростой период, но "красно-белые" с достоинством выступили в Лиге Европы. Это важный момент. Вот скажите: когда в последний раз наши команды выходили в плей-офф еврокубков с первого места в группе? За предыдущие три года мы вообще установили все антирекорды, проигрывали клубам, названия которых даже запомнить не могли. Так что Витория дал результат, причем в Лиге Европы, которую, в отличие от чемпионата России, смотрят во всем мире.

"Спартак" не будет выглядеть некрасиво из-за возможной отставки Витории?

Александр Мостовой: А что, "Спартак" впервые так наставника увольняет? Если не ошибаюсь, там за последние 16 лет сменилось больше 15 тренеров. Тот же Карпин два раза возглавлял команду, порой клуб покупал 15 игроков и стольких же продавал. Ну о чем тут разговор? Но, с другой стороны, посмотрите на "Локомотив". Там что, ситуация чем-то лучше? Конечно, нет. Просто на фоне "Спартака" все остальные меркнут. Хотя я до сих пор не пойму: кому в "Локомотиве" мешал Николич? Его убрали, после чего "железнодорожники" не могли выиграть семь матчей подряд. Хорошо, они "Уфу" одолели, но не без помощи судьи. Кто все эти люди в "Локомотиве", откуда они вообще появились в нашем футболе?

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Тот же самый вопрос задают применительно к Ваноли и его ассистентам.

Александр Мостовой: Я вообще о нем раньше не слышал. Ваноли, Гисдоль - что они у нас делают? Чем наши российские специалисты их хуже? А они приезжают к нам, начинают что-то рассказывать. Они что, лучше нас в футбол играли? С другой стороны - многое ведь зависит от результата. Шварца тоже никто не знал, но он хорошо работает с "Динамо", нормально себя ведет, вызывает уважение.

Многие говорят, что Ваноли - это такой "второй Массимо Каррера" и что руководство "Спартака" решило вновь пойти по этому пути.

Александр Мостовой: Я сразу об этом подумал, когда появились новости про Ваноли. Но вы обратите внимание - после "Спартака" Каррера кому-то нужен в Европе? Нет.

Как вам первая часть сезона в целом?

Александр Мостовой: В основном все вышло так, как изначально и предполагалось. Еще в конце прошлого сезона я говорил, что "Зенит" опять будет чемпионом. По идее конкуренцию ему должны были составить "Спартак", "Локомотив", "Динамо" и ЦСКА. Было много разговоров также про "Рубин", но, к сожалению, там все очень плохо. Непонятно, почему в Казани до сих пор не поменяли тренера.

Нет ощущения, что в отличие от предыдущих сезонов в нынешнем "Зенит" более уязвим?

Александр Мостовой: Есть такое, да. Но "Зенит" трижды подряд становился чемпионом, а теперь уверенно идет за четвертым титулом. Нельзя все время выигрывать, рано или поздно эта серия закончится, хотя в Европе в последнее время было несколько примеров, когда команды и семь лет кряду брали "золото" в своих первенствах.

Кстати, как вам "Динамо"?

Александр Мостовой: Они молодцы. Если в том году им не хватало какого-то фундамента, прочности, то теперь многое поменялось. Молодые возмужали, появились опытные ребята - отсюда и результат.

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