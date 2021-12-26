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26.12.2021 12:26
Рубрика: Спорт

Семак не хочет, чтобы Дзюба оставался в "Зените"

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выступает против продления контракта с форвардом питерской команды Артемом Дзюбой, сообщает championat.com. Текущее соглашение игрока истекает летом 2022 года.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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При этом в договоре Дзюбы с "Зенитом" есть опция автоматического продления контракта еще на один сезон, но только в том случае, если Артем проведет на поле более 70 процентов времени. На данный момент это условие не выполнено.

Добавим, что Дзюба является лучшим бомбардиром "сине-бело-голубых" в этом сезоне, забив десять мячей в 24 играх во всех турнирах.

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