Семак не хочет, чтобы Дзюба оставался в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выступает против продления контракта с форвардом питерской команды Артемом Дзюбой, сообщает championat.com. Текущее соглашение игрока истекает летом 2022 года.

При этом в договоре Дзюбы с "Зенитом" есть опция автоматического продления контракта еще на один сезон, но только в том случае, если Артем проведет на поле более 70 процентов времени. На данный момент это условие не выполнено.

Добавим, что Дзюба является лучшим бомбардиром "сине-бело-голубых" в этом сезоне, забив десять мячей в 24 играх во всех турнирах.