Новости

Синоптик рассказала о погоде в Москве на Новый год 12:19
Лучшие экологические проекты получили "Зеленую премию" 12:19
Дзюба готов пойти на примирение с Карпиным 12:17
В Азербайджане продлили режим карантина до весны 12:17
Оперштаб: В Москве выявлено 1904 новых случая COVID-19 12:13
У дочернего предприятия Ростеха "пропали" десять самолетов Т-500 12:11
Врачи смогут использовать препараты офф-лейбл в лечении детей 11:58
Экскурсии музеев в ТикТоке посмотрели 1,5 млн человек 11:53
На развитие таксомоторных перевозок Москва выделила 256 млн рублей 11:40
Анонсирован новый складной смартфон: Honor Magic V 11:14
Захарова: Германия безо всяких оснований препятствует работе RT DE 11:09
Врач назвал срок появления первых симптомов заражения "омикроном" 11:09
Объявлен рейтинг лучших операторов по обращению с отходами 11:00
За польскими оппозиционерами следили с помощью шпионской программы 10:54
США продадут Литве противотанковые комплексы Javelin на $125 млн 10:52
Врач рассказал, как можно согреться на морозе 10:47
В метро Тегерана столкнулись два поезда, более 20 человек пострадали 10:41
Депутат предложил создать единый сервис для информации о произволе чиновников 10:28
Больше половины россиян выступают за включение лечения COVID-19 в ДМС 10:11
Military Watch: дрон "Охотник" сделает самолеты бесполезными 10:03
В Ереване пройдет заседание межправкомиссии между РФ и Арменией 09:58
Посольство РФ в США призвало не перекладывать вину за рост напряженности 09:55
Умер барабанщик Morphine Билли Конуэй 09:54
Мошенники выманивали деньги под видом трудоустройства 09:47
Бывший гонщик "Формулы-1" Жан Алези арестован за "неудачную шутку" 09:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
22.12.2021 12:17
Рубрика: Спорт

Дзюба готов пойти на примирение с Карпиным

Текст: Артур Нанян

Нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что готов помириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради выступления в национальной команде.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Экс-тренер "Зенита" обвинил Дзюбу в безразличии к клубу из-за поездки на Мальдивы

По словам футболиста, он хотел бы вернуться в сборную, но "без всяких подковерных игр". "Не хочу, чтобы это вывернули против меня. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Когда команда побеждает - ты душа команды, а как Артема Дзюбы не стало в сборной, оказалось, что он портил атмосферу, он клоун. Ну как это? Так не бывает", - сказал Дзюба в интервью "Матч ТВ".

Напомним: после назначения на пост главного тренера сборной Карпина Дзюба не провел за национальную команду ни одного матча. При этом Артем попал в расширенный состав на октябрьские встречи отборочного цикла чемпионата мира, но отказался от приглашения, сославшись на то, что еще не успел набрать нужную форму.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу