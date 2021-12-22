Дзюба готов пойти на примирение с Карпиным

Нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что готов помириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради выступления в национальной команде.

По словам футболиста, он хотел бы вернуться в сборную, но "без всяких подковерных игр". "Не хочу, чтобы это вывернули против меня. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Когда команда побеждает - ты душа команды, а как Артема Дзюбы не стало в сборной, оказалось, что он портил атмосферу, он клоун. Ну как это? Так не бывает", - сказал Дзюба в интервью "Матч ТВ".

Напомним: после назначения на пост главного тренера сборной Карпина Дзюба не провел за национальную команду ни одного матча. При этом Артем попал в расширенный состав на октябрьские встречи отборочного цикла чемпионата мира, но отказался от приглашения, сославшись на то, что еще не успел набрать нужную форму.