Гол Джикии в ворота Словении признан лучшим в 2021 году для сборной России

Болельщики сборной России определили автора самого лучшего гола национальной команды в 2021 году.

Его автором стал защитник "Спартака" Георгий Джикия, отличившийся в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словении.

Тогда после розыгрыша углового на 32-й минуте Джикия неожиданно для всех пробил по воротам в падении через себя. В итоге этот мяч стал победным. Сборная России победила со счетом 2:1.

Джикия провел в составе сборной России 41 матч и отметился двумя забитыми мячами.