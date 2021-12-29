Гол Джикии в ворота Словении признан лучшим в 2021 году для сборной России

Болельщики сборной России определили автора самого лучшего гола национальной команды в 2021 году.
Его автором стал защитник "Спартака" Георгий Джикия, отличившийся в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словении.
Тогда после розыгрыша углового на 32-й минуте Джикия неожиданно для всех пробил по воротам в падении через себя. В итоге этот мяч стал победным. Сборная России победила со счетом 2:1.
Джикия провел в составе сборной России 41 матч и отметился двумя забитыми мячами.
Важный, красивый, победный 😍🔝— Сборная России (@TeamRussia) December 29, 2021
Гол Джикии – лучший в 2021 году по мнению болельщиков 🤩👏 pic.twitter.com/jjlYfqmdLd