Хоккеисты Мичков и Юров остались в Канаде после отмены МЧМ

Два хоккеиста молодежной сборной России Матвей Мичков и Данила Юров останутся в Канаде отбывать 10-дневный карантин.

В среду из-за положительных тестов на коронавирус в российской сборной был отменен матч против команды Словакии. Позже Международная федерация хоккея приняла решение об отмене турнира.

Сборная России вылетит на родину с пересадкой во Франкфурте и 1 января прилетит в Москву. При этом Матвей Мичков и Данила Юров останутся в Канаде отбывать десятидневный карантин, сообщили в пресс-службе ФХР ТАСС.

Тем временем ИИХФ рассчитывает провести молодежный чемпионат мира летом 2022 года. Решение об этом может быть принято уже в январе.