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01.01.2022 08:24
Рубрика: Спорт

Овечкин вошел в топ-25 лучших бомбардиров НХЛ за все время

Текст: Артур Нанян
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройта" (3:1) и установил сразу несколько рекордов.

В 1230 встречах в лиге Овечкин набрал 1370 (754+616) очков, что является 25-м показателем в истории НХЛ. Он превзошел достижение легендарного экс-форварда "Бостона" Джонни Буцика. Следующей целью для россиянина является результат Майка Модано - 1374 очка в 1499 поединках.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
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Свою первую шайбу в прошедшей встрече Овечкин забросил, реализовав численное преимущество. Для форварда этот гол стал 275-м в большинстве за карьеру в НХЛ: он опередил по этому показателю канадца Дэйва Андрейчука и вышел в единоличные лидеры. Кроме того, Овечкин поднялся на чистое третье место по победным голам в НХЛ, превзойдя достижение Фила Эспозито - 119 шайб против 118. Впереди только Горди Хоу (121) и Яромир Ягр (135).

Первыми двумя звездами матча "Детройта" с "Вашингтоном" были признаны Овечкин и его одноклубник голкипер Илья Самсонов, сделавший 19 сейвов, а третьей - защитник "Детройта" Владислав Наместников, принявший участие в голевой атаке своей команды.

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