Глава ИИХФ рассказал о намерении провести молодежный ЧМ летом 2022 года

"Мы не намерены сдаваться, уже в январе мы соберемся и будем обсуждать этот вопрос. Увы, это не так легко организовать. Но мы рассмотрим вариант, чтобы турнир состоялся в июне или июле 2022 года", - сказал Тардиф.

При этом глава ИИХФ даже не стал уточнять про формат турнира - будет ли он сыгран с чистого листа или же какие-то результаты отмененного турнира будут засчитаны. Этот вопрос будет прорабатываться в ходе обсуждений проведения нового турнира. При этом Тардиф заявил, что он должен пройти именно в Канаде.

Глава ИИХФ добавил, что проведение МЧМ летом 2022 года позволит командам выступить теми же составами, которые были на отмененном турнире.