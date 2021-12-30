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30.12.2021 09:34
Рубрика: Спорт

Глава ИИХФ рассказал о намерении провести молодежный ЧМ летом 2022 года

Текст: Максим Домчев
Международная федерация хоккея намерена все же провести молодежный чемпионат мира, который был отменен после того, как сразу в трех сборных выявлены заболевшие коронавирусом. Об этом заявил глава организации Люк Тардиф.
Фото: Gettyimages Фото: Gettyimages
Фото: Gettyimages

"Мы не намерены сдаваться, уже в январе мы соберемся и будем обсуждать этот вопрос. Увы, это не так легко организовать. Но мы рассмотрим вариант, чтобы турнир состоялся в июне или июле 2022 года", - сказал Тардиф.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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При этом глава ИИХФ даже не стал уточнять про формат турнира - будет ли он сыгран с чистого листа или же какие-то результаты отмененного турнира будут засчитаны. Этот вопрос будет прорабатываться в ходе обсуждений проведения нового турнира. При этом Тардиф заявил, что он должен пройти именно в Канаде.

Глава ИИХФ добавил, что проведение МЧМ летом 2022 года позволит командам выступить теми же составами, которые были на отмененном турнире.

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