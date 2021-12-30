"Зенит" и УНИКС добились побед в Евролиге

Казанский УНИКС и "Зенит" из Санкт-Петербурга продолжают успешно выступать в Евролиге. В четверг команды выиграли свои матчи.

"Зенит" на выезде встречался с сербским клубом "Црвена Звезда". Начало встречи осталось за гостями, которые выиграли первую четверть. Но во второй предпочтительнее выглядели игроки сербского клуба.

В третьей четверти у игроков российского клуба не получалось практически ничего. "Зенит" смог набрать всего 6 очков за 10 минут, уступив с разницей в 9 очков. Однако затем гости сумели отыграться.

Судьба встречи решилась в овертайме - 80:76 в пользу "Зенита", в составе которого Билли Бэрон набрал 25 очков. Эта победа для клуба из Санкт-Петербурга стала четвертой подряд.

УНИКС на своей площадке переиграл "Анадолу Эфес" - 75:67.