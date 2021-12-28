Баскетбольный матч ЦСКА против греческого "Олимпиакоса" перенесен из-за ковида

Наши ведущие мужские команды традиционно остались без классических, длинных новогодних каникул. Буквально "под елочку", 29-30 декабря пройдут матчи 18-го тура Евролиги, открывающего второй круг регулярного чемпионата главного клубного соревнования Старого Света. Питерский "Зенит" отправится в гости к сербской "Црвене Звезде", а УНИКС примет турецкий "Эфес". Незапланированные выходные получил только московский ЦСКА, выездной матч которого против греческого "Олимпиакоса" перенесен на неопределенный срок. Причина, уже набившая всем оскомину, - ковид.

Приезд в афинский пригород Пирей Алексея Шведа (No91) и других армейцев пока придется отложить. Фото: РИА Новости

Отрадно, что экватор основного этапа Евролиги все три представителя России пересекают, находясь в зоне попадания в плей-офф, где выступят восемь сильнейших команд из 18 соискателей трофея. Лидирует испанская "Барселона" (15 побед - 2 поражения), далее в таблице идут мадридский "Реал" (14-3), греческий "Олимпиакос" (12-5), "Зенит" (11-6), итальянский "Милан" (10-6), казанский УНИКС и ЦСКА (по 10-7), турецкий "Эфес" (9-8). И сразу за чертой топ-8 - французский АСВЕЛ (8-9). У "Милана" на игру меньше, так как из-за вспышки коронавируса в команде гостевая встреча 17-го тура с литовским "Жальгирисом" была перенесена на неопределенную пока дату.

Игра в запасе теперь будет и у ЦСКА с "Олимпиакосом" из афинского пригорода Пирей. Их культовое противостояние даже безотносительно только интересов российских и греческих болельщиков должно было стать центральным матчем на старте второго круга регулярного чемпионата Евролиги. С начала века армейцы четырежды становились победителями клубного чемпионата континента - в 2006, 2008, 2016 и 2019 годах. У "Олимпиакоса" за это время два титула, добытых друг за другом (2012, 2013). После пирейцы еще дважды сражались в финале, но терпели поражения (2015, 2017).

Статистика взаимоотношений клубов в рамках Евролиги в пользу столичных армейцев - 22 победы и 10 поражений. В нынешнем сезоне в осенней игре первого круга "красно-синие" в Москве взяли верх со счетом 88:82.

Увы, ответный матч в Греции пока придется отложить. В "Олимпиакосе" вспышка коронавируса. Вчера в клубе подтвердились три новых случая заражения ковидом. Всего их теперь восемь: болеют семь игроков и один сотрудник. В итоге "Олимпиакос" не смог найти восемь баскетболистов, необходимых для того, чтобы игра состоялась.

Но для москвичей нет худа без добра. ЦСКА получил дополнительные выходные дни перед возобновлением "регулярки" Единой лиги. Напомним, 4 января армейцам предстоит встреча с лидером сезона, саратовским "Автодором". В этот же день питерский "Зенит" сыграет в гостях с пермской "Пармой".

Из-за коронавируса в этом туре Евролиги не состоятся еще два матча: "Фенербахче" - "Реал" и "Милан" - "Альба".

Армейцы и "Олимпиакос" в рамках чемпионатов Евролиги встречались уже 32 раза, причем "красно-синие" в этих матчах одержали 22 победы

Где будем смотреть

30 декабря, четверг,

"Матч! Страна"

18.55. УНИКС (Казань) - "Эфес" (Турция). Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

20.55. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Зенит". Прямая трансляция.

Тем временем

В Москве состоялась презентация богато иллюстрированной и объемной книги "Комета "Урал-Грейт", написанной спортивным журналистом Александром Федотовым об истории создания, стремительном становлении и двух незабываемых "золотых" сезонах (2000/01, 2001/02) команды из Перми, прервавшей победную серию ЦСКА. Выход издания в свет приурочен к 20-летию первого чемпионства клуба с берегов Камы.

На презентации присутствовали один из главных творцов "пермского чуда", основатель и руководитель команды времен ее высшего расцвета, ныне президент Единой лиги Сергей Кущенко, ключевой игрок "золотого" состава, дважды серебряный призер чемпионатов мира Сергей Панов, генеральный директор Единой лиги Илона Корстин, многие другие известные люди баскетбола.

Помимо презентации книги, был показан и весьма трогательный документальный фильм об "Урал-Грейте".