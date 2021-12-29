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Рубрика: Спорт

Чего добились российские спортсмены в уходящем году

Текст: Анна Козина, Артур Нанян, Илья Соболев
Российская газета - Неделя № 297(8648)
Уходящий год получился насыщенным на спортивные события. Крупных форумов было предостаточно, взять хотя бы Олимпиаду в Токио. У наших атлетов было немало как взлетов, так и падений. Каким вышел год для россиян - в материале "РГ".
ЧМ-2021 запомнится Александру Большунову не только золотой медалью, но и драматичным финишем марафона со сломанной палкой. Фото: EPA

Олимпийские игры. Чемпионы 25 лет спустя

В Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей. Героев Игр было много. Самым упоминаемым нашим олимпийцем в СМИ стал пловец Евгений Рылов. Он взял два индивидуальных "золота" на дистанциях 100 и 200 м на спине. Олимпийских побед в российском плавании не случалось 25 лет.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Еще два исторических достижения на счету гимнастов. Женская сборная во главе с Ангелиной Мельниковой и мужская сборная с лидером Никитой Нагорным стали победителями в командном многоборье. Последний раз лучшая команда у нас собиралась в 1992 и 1996 годах соответственно.

Цена "золота" у каждого своя. Синхронистке Светлане Ромашиной пришлось на год отложить возвращение в семью - к мужу и дочке. Но это того стоило. Плюс две золотые медали в ее коллекции, и Света - единственная семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании. Максим Храмцов выступал с травмой руки, но это не помешало выиграть первую для нашей страны золотую олимпийскую медаль в тхэквондо. Травма выбила из колеи и трехкратную чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене. Она еле взяла квалификационную высоту, но в итоге подняла планку так, что другие не достали. София Позднякова и Софья Великая провели потрясающий российский финал в фехтовании на саблях. Победила Позднякова, но Великая стала чемпионкой в составе команды.

Евгений Рылов возобновил победные олимпийские традиции нашего плавания спустя 25 лет. Фото: EPA

Теннис. Медведев теперь в "Шлеме"

В этом году на любых кортах наши теннисисты оказывались в центре внимания. Если вернуться к Олимпиаде, то на счету россиян "серебро" в мужской одиночке благодаря Карену Хачанову, а также "золото" и "серебро" в миксте: Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев против Елены Весниной/Аслана Карацева.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев выиграл самый престижный турнир в профессиональном туре - "Большой шлем". В финале US Open в Нью-Йорке он победил лидера мирового рейтинга Новака Джоковича. Впервые с 2005 года, когда в Мельбурне чествовали Марата Сафина, почетный трофей завоевал российский игрок. Впрочем, Медведев не только продолжил дело Кафельникова и Сафина, но и начал свою историю - зрелищное противостояние с Джоковичем. Однако в России есть не только один-единственный чемпион. Доказательство - золотой дубль в командных чемпионатах мира: Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Даниил Медведев выиграл свой первый турнир "Большого шлема", одолев в финале US Open Новака Джоковича.

Хоккей. Провальные турниры и тренерская карусель

На прошлой неделе отечественному хоккею исполнилось 75 лет. Увы, этот год запомнится провальными турнирами и сумбурными тренерскими перестановками.

Фото: fhr.ru
Сборная России по хоккею одержала первую победу на молодежном ЧМ-2022

Год начался с неудачного выступления "молодежки", которая под руководством Игоря Ларионова стала четвертой на чемпионате мира. Основная сборная на аналогичном турнире в мае выступила еще хуже, оступившись еще в четвертьфинале. Причем проиграли мы Канаде, которая привезла на турнир слабейший состав за последние несколько лет.

С приближением Олимпиады в отечественном хоккее начался хаос. В конце сентября наставником сборной был объявлен Олег Знарок, но уже через несколько дней все переигралось в пользу Алексея Жамнова, который попробовал себя в новой должности лишь на недавнем Кубке Первого канала.

Потрясения не обошли стороной и "молодежку", у руля которой за месяц сменилось три специалиста. Стало ли от этого лучше, покажет начавшийся на днях в Канаде молодежный чемпионат мира-2022.

Лыжи. Первое "золото" Большунова на чемпионате мира

Многократный олимпийский призер, победитель Кубка мира, наш лучший лыжник Александр Большунов в этом году стал чемпионом мира. Это произошло в немецком Оберстдорфе, а успех российскому лыжнику принес скиатлон - вид гонки, в которой 15 км спортсмен едет классическим стилем, а потом столько же коньковым.

Фото: Gettyimages
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Впрочем, не менее, чем этот триумф, запомнилась теперь уже знаменитая стычка Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо в концовке 50-километрового марафона. На финишной прямой Клебо сломал палку россиянину и оставил его без медали, а сам по решению дирекции чемпионата был дисквалифицирован за нарушение правил. Тогда весь мир увидел, как Большунов плачет. Отчасти горечь неудачи должен был подсластить нашему лыжнику второй Хрустальный глобус за победу в Кубке мира. Следующая цель Большунова - олимпийское "золото".

Футбол. Провал на Евро, Карпин вместо Черчесова

После сверхуспешного выступления на домашнем чемпионате мира-2018 болельщики вновь поверили в российскую сборную. Вот и на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова вышли с первого места в отборочном цикле. Группа в финальной стадии нам досталась не самая сложная, особенно с учетом того, что две встречи из трех мы проводили в Санкт-Петербурге. Но, к сожалению, все завершилось оглушительным фиаско: в решающем матче в Копенгагене против Дании скандинавы не оставили россиянам никаких шансов, разгромив нас со счетом 4:1. Команда Черчесова финишировала четвертой в своем квартете, став одной из худших сборных на Евро. Разумеется, незамедлительно последовали выводы: место Черчесова занял Валерий Карпин. Каким запомнится период работы Карпина, во многом зависит от мартовского стыкового турнира за право участия в ЧМ-2022.

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