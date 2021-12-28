Чернышенко назвал города, которые могут принять Олимпиаду 2036 года

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о намерении просить министерство спорта и Олимпийский комитет России начать подготовку к подаче заявки на проведение летних Игр-2036.

Дмитрий Чернышенко считает, что России надо обязательно подавать заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году. Он уверен, что в нашей стране есть несколько городов, которые готовы принять соревнования такого масштаба.

"Нужно всей страной выбрать город, который сможет успешно провести заявку. У нас есть несколько городов мирового уровня - Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Владивосток. Мое сердце всегда будет принадлежать Сочи, в котором изначально планировалось провести летние Игры. Уже нужно готовиться, попрошу Минспорт и ОКР это начать делать. Опыт показывает, что мы можем успешно проводить крупные спортивные мероприятия", - приводит слова Чернышенко РИА Новости.

По мнению вице-премьера, в России есть все необходимое для успешного проведения Олимпиады.