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28.12.2021 13:43
Рубрика: Спорт

Чернышенко назвал города, которые могут принять Олимпиаду 2036 года

Текст: Максим Домчев
Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о намерении просить министерство спорта и Олимпийский комитет России начать подготовку к подаче заявки на проведение летних Игр-2036.

Дмитрий Чернышенко считает, что России надо обязательно подавать заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году. Он уверен, что в нашей стране есть несколько городов, которые готовы принять соревнования такого масштаба.

Фото: WANG Zhao / AFP
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"Нужно всей страной выбрать город, который сможет успешно провести заявку. У нас есть несколько городов мирового уровня - Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Владивосток. Мое сердце всегда будет принадлежать Сочи, в котором изначально планировалось провести летние Игры. Уже нужно готовиться, попрошу Минспорт и ОКР это начать делать. Опыт показывает, что мы можем успешно проводить крупные спортивные мероприятия", - приводит слова Чернышенко РИА Новости.

По мнению вице-премьера, в России есть все необходимое для успешного проведения Олимпиады.

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