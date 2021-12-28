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28.12.2021 15:40
Рубрика: Спорт

Брат Диего Марадоны умер от остановки сердца

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Аргентинский футболист и тренер Уго Эрнан Марадона умер в возрасте 52 лет. О смерти брата одного из лучших футболистов ХХ века Диего Марадоны сообщает La Gazzetta dello Sport.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Уго Эрнану было 52 года. Он умер в своем доме в городе Монте-ди-Прочида, в провинции Неаполь. По информации издания, причиной смерти стала остановка сердца.

Напомним, что чуть более года назад в Аргентине в возрасте 60 лет умер Диего Марадона. Причиной послужил острый отек легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

Уго Эрнан Марадона свой первый контракт подписал с "Наполи", но заиграть на самом высоком уровне так и не смог. Он выступал в ряде клубов Европы, Южной Америки, Канаде и Японии, а после того, как в 40 лет завершил карьеру, попробовал себя в роли тренера.

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