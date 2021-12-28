Новости

Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового года 17:29
Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости 17:27
В Москве неизвестные открыли стрельбу в ТЦ "Принц Плаза" 17:24
Самолет МС-21 получил базовый сертификат типа 17:23
Попова: Только два субъекта РФ достигли коллективного иммунитета в 80% 17:22
В России запустят пилот по сохранению репродуктивного здоровья 17:22
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" в ДТП попали 15 автомобилей 17:21
На границе с Беларусью сконцентрировано до 15 тысяч польских силовиков 17:19
Майгуров рассказал, сколько золота смогут взять биатлонисты на Олимпиаде 17:19
В Военном университете открыли памятник маршалу Г.К. Жукову 17:11
Лукашенко на саммите СНГ поднял вопрос о ситуации с COVID-19 17:06
Первый полет самолета "Байкал" состоится в начале 2022 года 17:03
Попова: Тенденция к спаду заболеваемости COVID не прекращается 16:57
Минздрав: В России провакцинировано против коронавируса 78 млн человек 16:53
Голикова заявила, что коллективный иммунитет вырос за выходные 16:49
Правительство продлило выплаты медикам за помощь больным COVID-19 16:49
В Совфеде дали совет главе МИД Украины 16:48
В России появится еще одна особая экономическая зона 16:48
Билл Гейтс назвал способ "спасения мира" 16:38
Дзюба отреагировал на желание "Зенита" купить нападающего Сергеева 16:31
25-летнюю "Волгу" с минимальным пробегом продают за 330 тысяч рублей 16:15
Постпред при ЕС выразил уверенность в признании COVID-сертификатов 16:07
Росреестр создаст сервис для определения цен сделок с недвижимостью 16:06
Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов стал гендиректором ФК "Химки" 16:01
Путин пригласил Токаева в Россию в начале 2022 года 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 16:01
Рубрика: Спорт

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов стал гендиректором ФК "Химки"

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назначен на пост генерального директора футбольного клуба "Химки", сообщается на официальном сайте подмосковной команды.

Фото: fckhimki.com
Черевченко возглавил "Химки" спустя три недели после отставки

Он сменил в должности Сергея Анохина, который продолжит работу в наблюдательном совете химчан. Габулов уже был представлен сотрудникам клуба и приступил к исполнению своих обязанностей.

Владимир Габулов в качестве игрока стал двукратным чемпионом России, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны. Вместе со сборной России он стал бронзовым призером Евро-2008. Габулов завершил спортивную карьеру в 2018 году, после чего занимал пост министра спорта Северной Осетии, а также был президентом возрожденной владикавказской "Алании".

"Сейчас перед "Химками" стоит серьезная задача по сохранению прописки в премьер-лиге. Я уже познакомился с сотрудниками клуба, встретился с главным тренером, мы обсудили приоритетные задачи на вторую половину сезона. Надеюсь, совместными усилиями мы добьемся поставленных целей", - заявил Габулов.

"Химки" ушли на зимний перерыв, занимая последнее 16-е место в чемпионате России с 14 набранными очками.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы ФК "Химки"