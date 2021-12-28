Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов стал гендиректором ФК "Химки"

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назначен на пост генерального директора футбольного клуба "Химки", сообщается на официальном сайте подмосковной команды.

Он сменил в должности Сергея Анохина, который продолжит работу в наблюдательном совете химчан. Габулов уже был представлен сотрудникам клуба и приступил к исполнению своих обязанностей.

Владимир Габулов в качестве игрока стал двукратным чемпионом России, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны. Вместе со сборной России он стал бронзовым призером Евро-2008. Габулов завершил спортивную карьеру в 2018 году, после чего занимал пост министра спорта Северной Осетии, а также был президентом возрожденной владикавказской "Алании".

"Сейчас перед "Химками" стоит серьезная задача по сохранению прописки в премьер-лиге. Я уже познакомился с сотрудниками клуба, встретился с главным тренером, мы обсудили приоритетные задачи на вторую половину сезона. Надеюсь, совместными усилиями мы добьемся поставленных целей", - заявил Габулов.

"Химки" ушли на зимний перерыв, занимая последнее 16-е место в чемпионате России с 14 набранными очками.