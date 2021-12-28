Сборная России по хоккею одержала первую победу на молодежном ЧМ-2022

В матче со швейцарцами сказалось превосходство сборной России в классе. Фото: fhr.ru

Основной задел сборная России создала еще в первом периоде, забросив трижды. Отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев и Павел Тютнев. Что важно, речь идет о парнях не из первого звена, которое задавало тон в игре со шведами.

- То, что отличились ребята из второго-четвертого звеньев, мы только приветствуем и верим, что они и дальше продолжат так же, - подчеркнул главный тренер сборной России Сергей Зубов. Надеюсь, в будущем еще прибавим в этом компоненте к следующим матчам. Сегодня мы могли сыграть лучше. У нас были моменты, но многими из них мы не воспользовались.

Без шайбы не ушел со льда и наш главный вундеркинд, Матвей Мичков. Кстати, еще немного, и он повторит снайперский рекорд Александра Овечкина для российских хоккеистов, забивавших на МЧМ в возрасте до 18 лет. У Ови таких шайб шесть, у Мичкова с учетом дубля в матче со шведами - уже три.

Не меньше, чем результативность, североамериканских любителей хоккея впечатляет техника Матвея. В матче со швейцарцами он сделал такой лихой финт, что поставил на уши всю Канаду, даром что за молодежным чемпионатом мира там следят пристально. Так что сравнений с Павлом Дацюком, Павлом Буре и прочими нашими технарями у Мичкова прибавилось.

Впрочем, видимая легкость победы не должна обманывать. Проблем по-прежнему хватает. Дисциплину, которая хромала на обе ноги в прошлом матче, поправили, но тревожат игра в неравных составах и в целом командные взаимодействия. Об этом в разговоре с "РГ" сказал и чемпион мира-1993, бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин.

Андрей Николишин: Впечатления пока двоякие. Пока не понимаю, в какой хоккей играем, за счет чего хотим выигрывать. Посмотрел два матча, но рисунка игры не увидел. Какая у нас будет тактика. Понятно, что со шведами была первая игра, только вкатывались в турнир, вроде выиграли у швейцарцев. Но чего-то вразумительного я не увидел. Взять тот же матч со Швейцарией. Все голы, за исключением четвертого, были забиты на индивидуальном мастерстве.

То есть швейцарцев мы обыграли именно за счет преимущества в классе игроков?

Андрей Николишин: Конечно. Не командой обыграли, а за счет индивидуальных действий игроков. Возможно, сказывается старт турнира. Поэтому и говорю, что впечатления двоякие.

Сейчас много говорят о том, чтобы взять на Олимпиаду в Пекин главную звезду нашей молодежки, Матвея Мичкова. Вы что думаете по этому поводу?

Андрей Николишин: Не знаю, кто все это раздувает. Журналисты? Я спокойно отношусь к таким разговорам. У олимпийской сборной есть тренерский штаб. Это к нему надо обращаться с вопросом брать или не брать Мичкова в Пекин.

Но вы согласны, что на этом турнире Матвей пока оправдывает выданные ему авансы, как одной из главных звезд молодежного чемпионата мира?

Андрей Николишин: Он играет на своем уровне. Этот уровень мне понятен. Захваливать пацана не очень хочется, но его уровень - очень высокий. Выше, чем у остальных. Пока так и есть, да. А как дальше будет, посмотрим. Хоккей, в конце концов, командная игра, а не индивидуальная.

Между тем на молодежном чемпионате мира - первая сенсация. В группе "А" беззвездная сборная Германии обыграла в овертайме чехов - 2:1 В этой же группе финны предсказуемо разгромили Австрию - 7:1.

В группе "В", где выступают и россияне, наш сегодняшний соперник, сборная Словакии, потерпела второе поражение. Сначала словаков одолели американцы - 3:2, а теперь с ними справились и наши обидчики шведы - 3:0.

Где будем смотреть

29 декабря, среда, Первый канал

00.30 (в ночь с 29 на 30 декабря) Россия - Словакия. Прямая трансляция