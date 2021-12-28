Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею

Запланированный матч молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными США и Швейцарии отменен. Американцам засчитано техническое поражение из-за заражения коронавирусом.

Этот матч должен был состояться в ночь со вторника на среду. Однако, как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, встреча отменена, а американцам засчитано поражение со счетом 0:1.

В составе американской команды два теста на коронавирус дали положительный результат. Оба хоккеиста отправлены на карантин, также пока изолирована и остальная часть команды.

Эти сборные выступают в одной группе с командой России. Матч Россия - США запланирован на ранее утро 1 января 2022 года.