Президент АИПС Джанни Мерло: Бойкоты в спорте бесполезны

Как известно, Соединенные Штаты Америки и несколько поддержавших их стран призвали к политическому бойкоту зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Итальянец Джанни Мерло, президент Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС), объединяющей спортивных журналистов из почти 150 стран, в своем новогоднем послании спортивным репортерам высказался и о бойкоте в спорте:

- Год 2022-й - спортивный. Нас ждут два крупных события: зимние Олимпийские игры в Пекине и чемпионат мира по футболу в Дохе, одно пройдет в начале года, другое - в конце. Что касается Пекина, то мы слышали о возможных бойкотах, политических бойкотах. Я считаю, что бойкот бесполезен. Мы видели такое в 1980 и 1984 годах. Это означает, что только поколение спортсменов в случае бойкота потеряет возможность обеспечить лучшее будущее. По этой причине такого сценария лучше избегать. Мы должны помнить, что спорт помогает людям оставаться вместе, помогает будущим поколениям узнать друг друга. Помните, спорт - это культура, и наша профессия - это тоже часть этой культуры. Мы должны защищать спорт от многих врагов, среди которых допинг и договорные матчи. Спорт - важный инструмент изменения самого общества. Считаю, что мы должны идти по этому пути.