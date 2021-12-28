Россиянка Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Россиянка Александра Костенюк впервые в своей карьере завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам.

Чемпионат мира по рапиду проходит в столице Польши Варшаве. Во вторник в 11-м туре Костенюк черными фигурами сыграла вничью с еще одной представительницей России Екатериной Лагно.

После этого Костенюк набрала 9 очков и стала недосягаемой для преследовательниц.

Костенюк ранее на чемпионате мира по быстрым шахматам трижды становилась второй - в 2012-м, 2014-м и 2016-м годах.