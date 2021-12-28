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28.12.2021 22:05
Рубрика: Спорт

Буртасова и Елисеев стали вторыми в Рождественской гонке

Текст: Максим Домчев
Россияне Евгения Буртасова и Матвей Елисеев заняли второе место в Рождественской гонке, которая прошла в Рупольдинге.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

По традиции гонка состояла из двух частей. В масс-старте прошлогодние триумфаторы этой гонки Елисеев и Буртасова, которая тогда выступала еще под фамилией Павлова, сумели показать третий результат.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Лучшее время - у немцев Янины Хеттих и Эрика Лессера, второй результат у представителей Украины Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного.

Вторая часть - гонка преследования, началась с конфуза. Организаторы не разобрались с отставанием россиян и украинцев от команды Германии, выпустив их в гонку чуть раньше. Позже обе команды по ходу гонки судьи придержали на необходимое время.

Хеттих и Лессер не сумели удержать преимущество. В лидеры вырвались австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер, которые смогли финишировать первыми.

Финишировавший в этой гонке Елисеев к последнему огневому рубежу пришел третьим, но отстрелял чисто, опередив представителя Чехии Михала Крчмаржа. Несмотря на все попытки чеха Елисеев все же сохранил второе место. Крчмарж и Маркета Давидова стали третьими.

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