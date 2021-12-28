Буртасова и Елисеев стали вторыми в Рождественской гонке

Россияне Евгения Буртасова и Матвей Елисеев заняли второе место в Рождественской гонке, которая прошла в Рупольдинге.

По традиции гонка состояла из двух частей. В масс-старте прошлогодние триумфаторы этой гонки Елисеев и Буртасова, которая тогда выступала еще под фамилией Павлова, сумели показать третий результат.

Лучшее время - у немцев Янины Хеттих и Эрика Лессера, второй результат у представителей Украины Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного.

Вторая часть - гонка преследования, началась с конфуза. Организаторы не разобрались с отставанием россиян и украинцев от команды Германии, выпустив их в гонку чуть раньше. Позже обе команды по ходу гонки судьи придержали на необходимое время.

Хеттих и Лессер не сумели удержать преимущество. В лидеры вырвались австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер, которые смогли финишировать первыми.

Финишировавший в этой гонке Елисеев к последнему огневому рубежу пришел третьим, но отстрелял чисто, опередив представителя Чехии Михала Крчмаржа. Несмотря на все попытки чеха Елисеев все же сохранил второе место. Крчмарж и Маркета Давидова стали третьими.