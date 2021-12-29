Сборной Чехии засчитано поражение в матче против Финляндии на МЧМ по хоккею

На молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Канаде, отменен матч между сборными Финляндии и Чехии. В чешской команде выявлен заболевший коронавирусом и этой команде засчитано поражение со счетом 0:1.

Матч должен был начаться в среду в 22:00 по московскому времени. Однако появились сообщения о том, что в стане сборной Чехии выявлен заболевший коронавирусом. Позже эта информация подтвердилась официально. В итоге игра была отменена, чехам засчитано поражение, заболевший игрок изолирован от остальных, но вся команда все равно помещена на карантин.

"Это была неожиданная новость для меня, потому что все наши игроки и члены команды реализации соблюдают правила организаторов и соблюдают правило "пузыря". Мы считаем, что все наши сегодняшние тесты будут отрицательными, и завтра мы сможем начать матч с Австрией", приводит Hokej.cz слова главного тренера команды Карела Млейнека.

Ранее был отменен матч между сборными США и Швейцарии. Американцам, у которых выявлен заболевший, было засчитано поражение.