Тренер "Зенита" Оливейра получил российское гражданство

Фото: Вячеслав Евдокимов/ТАСС
Помощник главного тренера футбольного клуба" Зенит" Виллиам де Оливейра получил российское гражданство.
Соответствующий указ был подписан в четверг. Помимо этого, гражданство РФ было присвоено начальнику клуба Евгению Кошелеву.
Оливейра в России с 2009 года. Как футболист он начинал свою карьеру в пермском "Амкаре", далее выступал за ярославский "Шинник", брянское "Динамо" и "Уфу".
В 2015 году он завершил карьеру игрока и начал работать в уфимском клубе, который возглавлял Сергей Семак.
Два года назад Оливейра был включен в тренерский штаб "Зенита".