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31.12.2021 00:05
Рубрика: Спорт

Тренер "Зенита" Оливейра получил российское гражданство

Текст: Максим Домчев
Фото: Вячеслав Евдокимов/ТАСС Фото: Вячеслав Евдокимов/ТАСС
Фото: Вячеслав Евдокимов/ТАСС

Помощник главного тренера футбольного клуба" Зенит" Виллиам де Оливейра получил российское гражданство.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Соответствующий указ был подписан в четверг. Помимо этого, гражданство РФ было присвоено начальнику клуба Евгению Кошелеву.

Оливейра в России с 2009 года. Как футболист он начинал свою карьеру в пермском "Амкаре", далее выступал за ярославский "Шинник", брянское "Динамо" и "Уфу".

В 2015 году он завершил карьеру игрока и начал работать в уфимском клубе, который возглавлял Сергей Семак.

Два года назад Оливейра был включен в тренерский штаб "Зенита".

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