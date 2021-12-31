Тренер "Зенита" Оливейра получил российское гражданство

Помощник главного тренера футбольного клуба" Зенит" Виллиам де Оливейра получил российское гражданство.

Соответствующий указ был подписан в четверг. Помимо этого, гражданство РФ было присвоено начальнику клуба Евгению Кошелеву.

Оливейра в России с 2009 года. Как футболист он начинал свою карьеру в пермском "Амкаре", далее выступал за ярославский "Шинник", брянское "Динамо" и "Уфу".

В 2015 году он завершил карьеру игрока и начал работать в уфимском клубе, который возглавлял Сергей Семак.

Два года назад Оливейра был включен в тренерский штаб "Зенита".